Prestige Mall kapandı iddialarına yalanlama: Dava açacağız

Kamuoyunda yer alan bazı haberlerde kapatıldığı öne sürülen, “Türkiye’nin ilk lüks AVM’si” olarak tanımlanan Prestige Mall AVM’nin faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi.

AVM’deki kiracılar, AVM yönetimi tarafından mahkeme kararlarına aykırı şekilde hizmetlerin sınırlandığını, müşterilerin içeri alınmadığını belirtti.

Bu kapsamda AVM yönetiminin temsilcisi olduğu belirtilen kişiye dava açılacağı, AVM hakkında fiilen kapatma kararı olmadığının sabit olduğu kaydedildi.

KAPATMAYA DAİR KARAR YOK

Konu hakkında, AVM’deki kiracılar adına avukat Cüneyt Erdem tarafından yapılan basın açıklamasında AVM’nin faaliyetlerinin sürdüğü vurgulandı. Kapatmaya dair bir karar olmadığına dikkat çekildi ve adli süreçlerin başlatılacağı duyuruldu:

“Bugün çeşitli basın yayın organlarında kiracısı bulunduğumuz Prestige Mall ile ilgili AVM’nin kapandığına ilişkin bazı haberler çıkmıştır. Bu nedenle burada hâlâ faaliyetlerini devam ettiren kiracılar olarak bu konuda bir açıklama yapmak zorunluluğu duyuyoruz. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir AVM, dükkan, daire gibi herhangi bir taşınmazdan kiracıların tahliyesinin hukuki dayanağı olması zorunludur. Ancak AVM’nin ne şekilde kapatıldığına ilişkin söyleyeceğimiz, vereceğimiz bilgiler esasen ciddi bir hukuksuzluk ve usulsüzlük sürecinin nasıl devam ettirmek istendiğine ışık tutacaktır.

‘KİRACILAR ENGELLENİYOR’

Öncelikle AVM’nin kapatılması kiracıların tahliye edilmesi ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre alınmış bir mahkeme kararı, herhangi bir sözleşme anlaşma yoktur. Peki ne vardır? Nilüfer Kılıç isimli temsilci ve kendini tek yetkili olarak ilan eden bir kişi tarafından birkaç aydır kiracıların dükkanlarına girmemesi için vidalamalar ve tel örgüler yapılmıştır, defalarca bu işlem tekrar edilmiştir, elektrikler kapatılmıştır, müşteriler içeri alınmamıştır ve kiracılar dahi içeri alınmamak suretiyle böyle bize hukuksuz ve usulsüz işlemler yapılmıştır.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Nilüfer Kılıç tarafından bunun üzerine kiracılar olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2025 sayılı 02/08/2025 tarihli 2025/36344 soruşturma numaralı dosya kapsamında yaptığımız suç duyurularına ilişkin süreç devam etmektedir ve bu kapsamda savcılık kararıyla AVM’nin kapatılma kararının herhangi bir hukuki dayanağa dayanmadığı belirlenmiş fiilen kapatılma kararı ortadan kaldırılmıştır.

TEMSİLCİYE DAVA AÇILACAK