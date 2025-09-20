Prensese Şanlıurfa'nın Taş Tepeler'ini gezdirdiler

Yayınlanma:
Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Türkiye ziyareti kapsamındaki turuna Güneydoğu Anadolu'da devam etti. Prensese Şanlıurfa'nın Taş Tepeler'ini gezdirdiler...

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ve beraberindeki heyet, turuna Güneydoğu Anadolu'da devam etti.

Tarihi insanlık kadar eski olan Şanlıurfa'da arkeolojik kazı alanlarını gezen Prenses Akiko Mikasa Karahantepe ve Harbetsuvan'ı ziyaret etti.

PRENSESE ŞANLIURFA'NIN TAŞ TEPELER'İNİ GEZDİRDİLER

İlk olarak Taş Tepeler Projesi kapsamında kazı çalışmaların sürdüğü Harbetsuvan'a ziyarette bulundu.

Yürütülen çalışmalarla ilgili kazı ekibinde yer alan Chiba Üniversitesinde görevli arkeolog Kazuya Shimogama'dan bilgi alan Prenses Akiko, kazı alanına girerek gün yüzüne çıkarılan bazı kemik parçalarını yakından inceledi.

prensese-sanliurfanin-tas-tepelerini-gezdirdiler-2-001.jpg

Daha sonra Neolitik Çağ'ın önemli yerleşimleri arasında yer alan Karahantepe'ye geçen Prenses Akiko, Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul'dan bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kendisine eşlik eden heyet ve alanda çalışan görevlilerle fotoğraf çektiren Prenses Akiko, bazı eserleri cep telefonuyla fotoğrafladı.

Prenses Akiko'ya ziyaretlerinde Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak ile ilgililer eşlik etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

