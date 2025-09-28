PolNet kesintisi çileye dönüştü: CHP'li Karasu tepki gösterdi

Türkiye genelinde polis kontrol noktalarında kullanılan Polnet sisteminde arıza yaşandığı iddiası belirtildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde polis kontrol noktalarında kullanılan PolNet sisteminde arızalar yaşanmasına tepki gösterdi.,

Polisin sistemi kitlenince dayanamadı: AKP'nin ülkeyi getirdiği duruma bak

Karasu, "Daha önce geçen Mart ve Temmuz aylarında emniyetin kullandığı PolNet "arızalanmış" ve veri sızıntısı olmuştu. Başta havalimanları olmak üzere sınır kapılarında pasaport işlemlerini durduran bu arızalarda vatandaş çile çekiyor, kişisel verileri ise kim bilir hangi hackerların eline geçiyor! İlgili bakanlar yine en iyi bildikleri şeyi yapıp kulaklarının üstüne yatıyor! Temmuz ayında verdiğim önergem hala yanıt bekliyor!" ifadelerini kullandı.