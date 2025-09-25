Polisleri atlatmak için Oscar'lık rol yaptı ama onu tepeden izleyen dronu hesaba katmadı

Kars'ta ehliyetsiz bir sürücü, polis denetiminden kurtulmak için bir 'arıza' senaryosu sahneledi. Otomobilin kaputunu açtı, bidonla su taşıdı, motorla dakikalarca uğraştı. Ancak sürücü her anını gökyüzünden anbean kaydeden polis dornunu hesaba katmadı.

Olay, Kars-Erzurum karayolu üzerinde, Bölge Trafik ekiplerinin dron destekli denetim yaptığı sırada yaşandı. Trafikte seyreden bir sürücü, uygulama noktasını yaklaşık 200 metre önceden fark edince, yakalanmamak için hemen bir B planını devreye soktu.

BOŞ BİDON, AÇIK KAPUT

Sürücü, aracını kontrollü bir şekilde emniyet şeridine çekti ve telaşlı bir tavırla dörtlülerini yaktı. Ardından arabadan inerek kaputu açtı ve bir arıza olduğuna inandırmak için motor aksamıyla oynamaya başladı. Rolünü daha da inandırıcı kılmak için eline aldığı boş bir bidonla yakındaki bir iş yerine giderek su alan sürücü, geri dönüp otomobilin motoruna su takviyesi yaparken kameralara yakalandı. Her şey, yolda kalmış masum bir vatandaşı canlandıran kusursuz bir performanstı.

polisi-gorunce-ariza-yaptigi-gerekcesiyl-931031-276560.jpg

OYUNU "GÖKYÜZÜNDEKİ GÖZ" BOZDU

Ancak sürücünün bilmediği şey, tüm bu tiyatronun Kars Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'nin dronu tarafından "kuş bakışı" izlendiğiydi. Sürücünün denetim noktasını görünce aniden durması ve telaşlı hareketleri, dron operatörlerinin dikkatini çekti.

Durumdan şüphelenen operatörler, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerini bölgeye yönlendirdi. "Yardım etme" bahanesiyle sürücünün yanına giden ekipler, yaptıkları kısa kontrolde otomobilde herhangi bir arıza olmadığını tespit etti. Asıl sorun ise kaputun altında değil, sürücünün cebindeydi. Ehliyeti yoktu.

polisi-gorunce-ariza-yaptigi-gerekcesiyl-931033-276560.jpg

ROLÜN BEDELİ AĞIR OLDU

Usta bir oyuncu gibi sergilediği "arızalı araba" oyununun polis tarafından bozulmasıyla neye uğradığını şaşıran sürücüye, "sürücü belgesiz araç kullanmak" suçundan 18 bin 677 TL idari para cezası kesildi. Böylece, eski usul bir aldatmaca, 21. yüzyıl teknolojisine takılarak sürücüye pahalı bir ders vermiş oldu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

