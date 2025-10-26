Polisler eylem yapma kararı aldı! Son karar onları da çileden çıkardı...

2022 yılında getirilmek istenen ancak tepki çektiği için geri çekilen "Yıldız Kurumsal Haberleşme Uygulaması" yeniden gündemde. EGM'nin polislerin telefonuna yüklemesini istediği bu uygulama ile rehberlerine ulaşılacak polisler canlı bir şekilde takip edilecek.

CHP'Lİ MURAT BAKAN SERT TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Bu uygulamayla hem polislerin özel hayatı ihlal ediliyor hem de devletin güvenliği riske atılıyor. Ali Yerlikaya’yı uyarıyorum, hukuka aykırı bu talimatı geri çek!” ifadeleri ile getirilmek istenen uygulamaya çok sert tepki gösterdi.

Polisler canlı takip edilecek: Rehberlerine bile ulaşılacak!

POLİSLERDEN EYLEM KARARI!

Emniyet Teşkilatı Sendikası, 14 Ekim 2025 tarihinde yaptığı açıklamada eylem kararı aldıklarını duyurdu:

Kişisel cep telefonlarına Yıldız Kurumsal Haberleşme Uygulaması dahil herhangi bir kurumsal yazılımın yüklenmesine yönelik idari taleplere karşı sendikal eylem kararı aldık.

Emniyet Teşkilatı Sendikası, eylem yapma gerekçesinde Anayasa’nın 20. ve 22. maddeleriyle güvence altına alınan özel hayatın gizliliği ve haberleşme özgürlüğünün, bununla beraber 35. maddeyle güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğini açıkladı.

TELEFONLARINA YÜKLEMEME KARARI ALDILAR

Sendikanın açıklamasında güvenli platformun anlaşılabilir ihtiyaç olduğunu ancak bunun kişisel cep telefonları üzerinden değil idare tarafından temin edilecek görev telefonları ile karşılanması gerektiğini kaydetti.

Kurumsal iletişimin güvenli bir platform üzerinden yürütülmesi anlaşılabilir bir ihtiyaçtır, ancak bu ihtiyaç kişisel mülkiyet olan cep telefonları üzerinden değil, idare tarafından tahsis edilecek görev telefonlarıyla karşılanmalıdır.

Sendika, kurum tarafından temin edilecek telefonlara kadar şahsi cep telefonlarına bu uygulamayı yüklemeyeceğini ifade etti.

BU UYGULAMA İLE MESAJLAR GİZLENEMEYECEK

Nefes tarafından ulaşılan bilgilere göre söz konusu uygulama cep telefonlarına yüklenirse şu yetkilere sahip olacak: