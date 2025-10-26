Polisler canlı takip edilecek: Rehberlerine bile ulaşılacak!

2022 yılında getirilmek istenen ancak tepki çektiği için geri çekilen “Yıldız Kurumsal Haberleşme Uygulaması” yeniden gündemde. EGM'nin Polislerin telefonuna yüklemesini istediği bu uygulama ile rehberlerine ulaşılacak polisler canlı bir şekilde takip edilecek. CHP'li Murat Bakan sistemin siber saldırıya uğraması riskine dikkat çekti.

İlk olarak 2022 yılında Soylu döneminde gündeme gelen ancak çektiği tepkiler nedeni ile rafa kaldırılan Yıldız Kurumsal Haberleşme Uygulaması yeniden gündemde. O dönem ertelenen bu uygulamanın EGM tarafından polislerin cep telefonlarına yüklenmesi için yeniden talep edildi. EGM tarafından istenen bu talep olursa polislerin rehberlerine ve özel bilgilerine ulaşılmasının yanı sıra canlı bir şekilde takipleri de mümkün olacak.

SİSTEMİN SALDIRIYA UĞRAMASI HALİNDE YAŞANABİLECEK RİSKLER

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Emniyet Teşkilatı Sendikası ve CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan bu duruma tepki gösterdi.

Konu hakkında konuşan Bakan, sistemin siber saldırıya uğraması halinde kritik birimlerdeki personellerin bilgilerinin yabancı istihbarat örgütlerinin veya organize suç şebekelerinin eline geçebileceğini söyledi. Bakan'ın ifadeleri şu şekilde:

Polislerin kişisel cihazları üzerinden kurumsal erişim kurularak anayasanın özel hayatın gizliliği, haberleşme hürriyeti hükümleri ile kişisel verilerin korunması hakkı açıkça ihlal ediliyor” dedi. Konuya ilişkin verdiği önergede “Uygulamanın kullanılmasına yönelik bir zorunluluk var mı? Varsa bu kararın hukuki ve idari gerekçesi nedir” sorularını yönelttiğini de belirten Bakan, “Üstelik bunu sadece personele hukuksuz bir dayatma ve hak ihlali olarak da değerlendiremeyiz. Devletin güvenliğini de tehlikeye atan bir uygulama.

Eğer bu sistem siber saldırıya uğrarsa, Türkiye’nin güvenliğini sağlayan kritik birimlerdeki personelin bilgileri yabancı istihbarat örgütlerinin veya organize suç şebekelerinin eline geçebilir. İran-İsrail savaşında, İsrail, İranlı generallerin, ailelerinin ve korumalarının cep telefonu bilgilerine ulaştı. Neler olduğunu biliyoruz

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

