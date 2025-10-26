Polisler canlı takip edilecek: Rehberlerine bile ulaşılacak!

İlk olarak 2022 yılında Soylu döneminde gündeme gelen ancak çektiği tepkiler nedeni ile rafa kaldırılan Yıldız Kurumsal Haberleşme Uygulaması yeniden gündemde. O dönem ertelenen bu uygulamanın EGM tarafından polislerin cep telefonlarına yüklenmesi için yeniden talep edildi. EGM tarafından istenen bu talep olursa polislerin rehberlerine ve özel bilgilerine ulaşılmasının yanı sıra canlı bir şekilde takipleri de mümkün olacak.

SİSTEMİN SALDIRIYA UĞRAMASI HALİNDE YAŞANABİLECEK RİSKLER

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Emniyet Teşkilatı Sendikası ve CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan bu duruma tepki gösterdi.

Konu hakkında konuşan Bakan, sistemin siber saldırıya uğraması halinde kritik birimlerdeki personellerin bilgilerinin yabancı istihbarat örgütlerinin veya organize suç şebekelerinin eline geçebileceğini söyledi. Bakan'ın ifadeleri şu şekilde: