Polisin günlerdir aradığı firari sosyal medya paylaşımından yakalandı!

Yayınlanma:
Eskişehir’de, bir kişiye saldırarak çantasını gasbedip kaçan şüpheli, sosyal medya hesabı üzerinden yer bildirimli bir paylaşım yapınca camide yakalandı.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, 5 Nisan günü bir kişiye saldırarak çantasını gasbeden şüpheli şahıs olay yerinden kaçtı. Yapılan şikayet üzerine polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde şüphelinin kimliği tespit edildi. Ekipler, şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

SOSYAL MEDYADAN “YER BİLDİRİMLİ” PAYLAŞIM YAPTI!

Bu sırada şüpheli N.A., gittiği bir camiye ilişkin sosyal medya üzerinden “yer bildirimli” paylaşım yaptı. Bunu gören polis ekipleri de, N.A.’yı cami çıkışında yakaladı ve gözaltına aldı.

Polis her yerde onu arıyordu: Kebapçı saldırısının firarisi sokak ortasında öldürüldüPolis her yerde onu arıyordu: Kebapçı saldırısının firarisi sokak ortasında öldürüldü

Çanta, sahibine teslim edilirken verdiği ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen N.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Türkiye
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı