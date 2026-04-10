Polisin günlerdir aradığı firari sosyal medya paylaşımından yakalandı!

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, 5 Nisan günü bir kişiye saldırarak çantasını gasbeden şüpheli şahıs olay yerinden kaçtı. Yapılan şikayet üzerine polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde şüphelinin kimliği tespit edildi. Ekipler, şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

SOSYAL MEDYADAN “YER BİLDİRİMLİ” PAYLAŞIM YAPTI!

Bu sırada şüpheli N.A., gittiği bir camiye ilişkin sosyal medya üzerinden “yer bildirimli” paylaşım yaptı. Bunu gören polis ekipleri de, N.A.’yı cami çıkışında yakaladı ve gözaltına aldı.

Çanta, sahibine teslim edilirken verdiği ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen N.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)