Polis silahlı saldırganları yakaladı: Mahkeme adli kontrolle serbest bıraktı

İstanbul’un Fatih ilçesinde bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıya karıştığı tespit edilen motosikletli 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Katip Kasım Mahallesi Langa Hisarı Caddesi'nde, 28 Eylül günü meydana gelen olayda, motosiklet ile işyerinin önüne gelen kasklı şüpheli ateş açarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kurşunların işyerine isabet ettiğini belirlerken şüpheli şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI!

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay öncesinde iki motosikletin birlikte hareket ettiğini belirlerken güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan ikinci motosiklette bulunan şüphelilerden Y.E.S. (17) ve A.T. (21) gözaltına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR!

2 şüpheli, sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalışmalarını devam ettiren polis ekipleri, saldırıyı düzenleyen B.D. (29) isimli şüpheliyi 8 Ekim'de düzenlenen operasyonla gözaltına aldı ve silahlı saldırıda kullanılan motosiklet Topkapı Mahallesi'nde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.D. de adli kontrolle serbest bırakıldı.


Kaynak:DHA

