5 yıldızlı otele kurşun yağdırdılar: O anlar kamerada!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otele motosikletli iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırı anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Manavgat ilçesinde 23 Eylül'de saat 23.00 sıralarında Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesi'nde bir otelin önüne, motosikletli 2 kişi geldi.

manavgat-1.jpg

MERMİLER LOBİ CAMLARINA İSABET ETTİ

Kasklı 2 kişi, 5 yıldızlı otelin önünde tabancayla 10 el ateş açtı. Mermilerden 5'i otelin lobi camlarına isabet ederken, olayda yaralanan olmadı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla KOM, İstihbarat ve JASAT timlerinin koordinasyonunda çalışma başlattı.

manavgat-3.jpg

Çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişiler ile olayı azmettirdikleri tespit edilen 5 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

manavgat-2.jpg

SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğer yandan silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

