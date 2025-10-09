5 yıldızlı otele kurşun yağdırdılar: O anlar kamerada!
Manavgat ilçesinde 23 Eylül'de saat 23.00 sıralarında Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesi'nde bir otelin önüne, motosikletli 2 kişi geldi.
MERMİLER LOBİ CAMLARINA İSABET ETTİ
Kasklı 2 kişi, 5 yıldızlı otelin önünde tabancayla 10 el ateş açtı. Mermilerden 5'i otelin lobi camlarına isabet ederken, olayda yaralanan olmadı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla KOM, İstihbarat ve JASAT timlerinin koordinasyonunda çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişiler ile olayı azmettirdikleri tespit edilen 5 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.
Diğer yandan silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak:DHA