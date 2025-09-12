Polis ekiplerine Erdoğan'ın kimlik numarasını söylemişti! İbrahim tahliye edildi

Osmaniye’de İbrahim isimli vatandaş, kayıp köpeğiyle ilgili başvuruda bulunmak amacıyla polis karakoluna gitmiş ve kendisinden kimlik numarası istenince Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kimlik numarasını vermişti. Polis ekipleri, İbrahim'in bu bilgiyi nasıl edindiğini öğrense de İbrahim hapse girmişti.

Avukat Tugay Bek, İbrahim'in, yapılan itiraz üzerine tahliye edildiğini açıkladı.

İmamoğlu’nun paylaşımlarını sokakta dağıtan avukat hakkında karar!

TUTUKLANMIŞTI!

İbrahim, kayıp köpeği için karakola gidip ihbarda bulunmak istemiş ancak polis ekipleri köpekle ilgili işlem yapmakta isteksiz olunca belge almak için ısrarcı olmuştu. Karakolda darbedilen İbrahim, bu sırada kendi kimlik numarası olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ınkini vermişti. Polis ekipleri, İbrahim’in bu bilgiyi nasıl edindiğini araştırırken savcılık da kişisel bilgileri yaymaktan İbrahim hakkında dava açmıştı. İbrahim tutuklanmış, köpeğinden ise haber alınamamıştı.

Avukat Tugay Bek, yaşananlara ilişkin, "Osmaniyeli İbrahim, çok sevdiği Poodle cinsi köpeği Jesika çalınınca bildirimde bulunmak için gecenin bir yarısı çarşı merkezinde bulunan karakola gitti. Polisin köpeğini bulabileceği gibi bir beklentisi yoktu ama çip taktırdığı, üzerine kayıtlı köpeğin sokakta görülmesi halinde 86 bin lira gibi altından kalkamayacağı bir para cezasını ödemek zorunda kalmaktan endişeleniyordu. Hatta sahipli hayvanları sokağa salanlara 6 aya kadar hapis cezası verildiğini de bir yerlerden duymuştu.” ifadelerini kullanmıştı.

"HİÇ OLMAZSA BİR TUTANAK TUTUP BANA VERİN"

“Karakola vardığında durumu izah etmeye çalışsa da bir muhatap bulamadı. Her geçen gün artan suçlarla baş edemeyen, olaylara yetişemeyen polisler, bu hengame ve koşturma içinde kayıp bir köpeğin peşine düşmeye hevesli değildi. İbrahim ısrarını sürdürünce müdahil olan karakol amiri, yüzünü buruşturarak İbrahim’e dönüp “Sen alkollü müsün?​” diye sordu.” sözlerini sarf eden Bek, “Rahatsızlık verdiğini düşünerek iki adım geri çekilen İbrahim “Akşamüzeri iki bira içmiştim. Çalınan köpeğim bir yerde bulunursa ceza ödemek zorunda kalmamak için sabahı bekleyemedim. Hiç olmazsa bir tutanak tutup bana verin” dedi.” sözlerini iletmişti.

Bek, “Karakol Amiri, küfür ederek İbrahim’i karakolun dışına çıkardı. Bunun üzerine polisler hakkında şikayette bulunmak için adliyeye giden İbrahim’e, hafta sonu ve mesai saati dışında olduğu için cumhuriyet savcısının yerinde olmadığı söylendi.” ifadelerine yer vermişti.

129 gündür ev hapsindeydi: Üniversite öğrencisi Arda Karademir'in cezası kaldırıldı