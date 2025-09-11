İmamoğlu’nun paylaşımlarını sokakta dağıtan avukat hakkında karar!

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabının engellenmesinin ardından paylaşımlarını sokakta dağıtan avukat Burak Saldıroğlu hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabının erişime engellenmesinin ardından paylaşımlarını sokakta dağıtan avukat Burak Saldıroğlu, 92 yaşındaki bir vatandaşın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini öpmesine ilişkin paylaşımındaki ifadeler gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla tutuklanan Saldıroğlu, daha sonra yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararıyla tahliye edilmişti.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILDI!

Avukat Burak Saldıroğlu hakkında verilen yurtdışına çıkış şeklindeki adli kontrol kararının da kaldırıldığı bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

