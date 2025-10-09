Polis denetimlerinde 34 kişiye ceza yağdı

Polis denetimlerinde 34 kişiye ceza yağdı
Yayınlanma:
Bursa’da polis ekiplerinin düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği huzur denetiminde 3 bin 929 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, ayrıca kurallara uymayan 34 kişiye toplam 288 bin 360 TL idari para cezası uygulandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele edilmesi, düzensiz göçün önlenmesi amacıyla kent genelinde huzur uygulaması yapıldı.

3 BİN 929 KİMLİK SORGULAMASI YAPILDI

Uygulamada 3 bin 929 kişinin kimlik sorgusu gerçekleştirilirken, kurallara uymayan 34 kişiye toplam 288 bin 360 TL idari para cezası kesildi. Denetimlerde 75 araç da kontrol edildi.

bursadaki-denetimlerde-34-kisiye-toplam-954372-283381.jpg

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Bursa Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kent genelinde kamu düzeninin ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceğini bildirdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

