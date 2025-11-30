Polis aracına saldırdılar: 3 gözaltı

İzmir’in Bayraklı ilçesine bağlı Tepekule Mahallesi 2084/8 Sokak’ta meydana gelen olayda, kavga sırasında darbedilen M.K., polis ekiplerine giderek şikayetçi oldu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, darbedilen M.K.'yi ekip aracına aldı. Bu sırada O.D., Y.D. ve F.S. isimli şahıslar, şikayetçi olan M.K.’yi araçtan uzaklaştırmaya çalıştı.

EKİP ARACINA SALDIRDILAR!

Y.D., ekip aracının arka bagaj camını kırıp kamu malına zarar vermesi üzerine ekipler müdahalede bulundu. Polis memurlarına mukavemet gösteren şüpheliler, biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi. Olay yerine sevk edilen takviye ekiplerin desteğiyle 3 şüpheli kelepçelenerek gözaltına alındı.

10 AY HAPİS CEZASIYLA ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI!

Yapılan sorgulamada Y.D.'nin 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan kesinleşmiş 10 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.