Polis 165 saatlik kaydı inceledi! Kundakçılar yakalandı

Osmaniye’de bir kamyoneti kundaklayan 2 şüphelinin kimliği, polisin 165 saatlik kamera kaydı incelemesi sonucu tespit edildi.

18 Kasım’da merkeze bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bir kamyonetin kundaklanmasına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

165 SAATLİK KAYIT İNCELENDİ

Bölgedeki ve kent genelindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler 165 saatlik görüntü incelemesi yaptı.

Mersin'de 5 araç kundaklandı

Polis bu incelemeler sonucu, kundaklama şüphelilerinin A.A.K. ve E.C. olduğunu belirledi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Görüntüleri inceleyen polis, iki şüphelinin bir akaryakıt istasyonundan aldıkları benzinle hazırladıkları molotofkokteylini park halindeki kamyonete atarak kaçtıklarını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan iki şüpheli, tutuklandı.