Mersin'de 5 araç kundaklandı

Yayınlanma:
Mersin'de bir sanayi sitesinde park halindeki 5 araç, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin Tarsus'ta gece saatlerinde sanayi sitesinde park halindeki 5 araç, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı.

Olay, Tekke Mahallesi’ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tamir için getirilen ve iş yerlerinin önünde park halinde bulunan araçlar, kapüşonlu bir kişinin yanıcı madde döküp ateşe vermesi sonucu alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın çevrede paniğe yol açtı.

5 ARAÇTA HASAR OLUŞTU

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarsus İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek yangınları kontrol altına aldı. Ancak 5 araçta da büyük çapta hasar meydana geldi.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı. Kamera görüntülerinde, şüphelinin etrafı kolaçan ettikten sonra yanıcı maddeyi araçlara atıp bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

