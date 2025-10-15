PKK yöneticisi Duran Kalkan: Öcalan özgür olmazsa dağdan bir kişi bile inmez

Terör örgütü PKK yöneticilerinden Duran Kalkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında "Bizim için esas olan kurucu önderin 27 Şubat İmralı açıklamasıdır, onun dışında hiçbir sözün bize göre hükmü yoktur" sözlerine karşılık şu ifadeleri kullandı:

"Devlet Bahçeli ‘Gelsin mecliste konuşsun, DEM Parti grubunda konuşsun, Ankara'da siyaset yapsın sözlerini' unutmuş, şimdi ‘İmralı'dan süreci yönetsin. Rehine koşullarında bilmem Rojava'ya çağrı yapsın' diyor. Unuttu mu Devlet Bahçeli bunu? Bir yıl geçti. Sözlerinin gereği yerine getirildi mi? Hiç oralı olmuyor. Unutmuşa benziyor. Sözleri çok geriye düşmüş durumda. Sadece bir ‘kurucu Önder' diyerek bizi kandıracağını sanıyor. Önder Apo ‘Ne aldatırım ne aldanırım' dedi. Yani biz ahmak da değiliz, çocuk da değiliz

Herkes doğru oturup doğru konuşmalı. Böyle olmaz. Bu biçimde bu iş yürümez. Söyleyeceksin, söz vereceksin, alemi etkileyeceksin ondan sonra yavaş yavaş ondan vazgeçeceksin, sürece yayacaksın. Millet bunun oyun olduğunu görmez mi? Buna hile demez mi? Açıklıkla der. Bunu görmek lazım"

"BELLİ Kİ ASLINDA NİYETLERİ YOK"

Kalkan, Abdullah Öcalan için "Rehine düzeninde her şeyi yapmasını istiyorlar, bekliyorlar. Bu böyle olmaz" diyerek şunlar söyledi:

"Böyle yapınca da iktidar cenahı rantçılar da saldırıya geçiyorlar. Bakın şimdi teyakkuzdalar. Ne kadar çok rantçı varmış. Her şeyi söylüyorlar. Önder Apo'ya söylüyorlar, PKK'ye söylüyorlar, Kürtlere söylüyorlar. Hakaret etmedikleri şey kalmadı. Zehir gibi dilleri var. Görmüyor muyuz bunları. Böyle barış mı olur? Böyle demokrasi mi olur? Böyle çözüm mü olur? Buna AKP-MHP'nin yaklaşımları yol açıyor. Süreci ‘Biz kardeşlik süreci, çözüm süreci yapacağız' diyenler yapmadılar, çalışmadılar topluma dönük. Sözlerinin gereğini yerine getirmediler. Mücadele etmediler. Belli ki aslında niyetleri yok. Rantçı çevreler de böyle bir durumun gelişmesinden korkuyor"

"HERHANGİ BİR ÇÖZÜM ARAYIŞI YOKTUR"

Bazı muhalefet partilerinin kısmi olarak olumlu yaklaşım içinde olduğunu söyleyen Kalkan, "İktidar kanadı, Kürt'ü inkar ve imha zihniyetinden de siyasetinden de vazgeçmiş değil. Kürt varlığını tanımış değil. Kürt'e Kürt demiyor. Kürt haklarından söz etmiyor. Kürt sorununun varlığını kabul etmiyorlar. Dolayısıyla herhangi bir çözüm arayışı yoktur. Bütün bizim yaptıklarımıza karşılık, olumlu denecek herhangi bir şey yok. Komisyonu oyalıyorlar, oyalıyorlar. Konuşuyor öyle." dedi.

"DAĞDAN APO'NUN ÖZGÜRLÜĞÜ DIŞINDA HİÇ KİMSE İNDİREMEZ"

"Sonunda yeni bir pişmanlık kanunu çıkaracaklar" diyen Kalkan şunları söyledi:

Şimdiden diyelim; öyle olursa alın öper misiniz, başınıza mı çalarsınız ne yaparsanız yapın. O bir kişiyi bile etkilemez. Bu dağdan hiçbir savaşçıyı Önder Apo'nun özgürlüğü dışında hiç kimse indiremez. Kırk yıl bekleseler de ulaşamazlar buna. Her türlü sözü söyleseler de ulaşamazlar. Kimse yapmaz, yaptıramaz. Kimse bizden de öyle bir şey beklemesin. Yani biz böyle bir şey yapamayız."

"TÜM ÖRGÜT OLARAK HAZIRIZ"

Biz kararlıyız, ısrarlıyız. Kendi kararlarımızın arkasındayız. PKK 12. Kongresi'nin kararlarını takip ediyoruz. Bu kararlılığı, iradeyi sürdürüyoruz da. Yani değişim dönüşümü yapacağız. Demokratik siyaset stratejisinde ısrarlıyız. Bunun önü açılsın, gerekli hukuki, siyasi zemini oluşturulsun; bunun gereklerini yerine getirmeye tüm örgüt olarak hazırız.

"BİR KİŞİYİ BİLE ÇÖZEMEZLER"

Önder Apo bunun öncülüğünü yapsın. Çünkü bunu yapacak olan Önder Apo, yürüten Önder Apo'dur; bütün kadro demokratik siyasi mücadeleye katılır. Önder Apo'ya katılır. Onun dışında boşuna beklerler. Bir kişiyi bile çözemezler!

"OLDUĞU ZAMAN HERKES GÖRÜR"

Sürecin tıkanmaması, işlemesi için adımlar atmaya çalışıyoruz. Yapabileceklerimizin azamisini yapmaya çalışıyoruz. Yeni şeyler yapmak için de arayışımız, çabamız var. Belki bu tür gelişmeler de olabilir. Ama olduğu zaman herkes görür; olursa eğer. Şimdiden bir şey demeyelim.

"DANANIN KUYRUĞU KIBRIS'TA KOPACAK"

Biz söyledik. Sözümüzü hala sürdürüyoruz; dananın kuyruğu Kıbrıs'ta kopacak! O zaman göreceğiz, kimlerin başına neler gelecek.

"GAZZELİLER DE İKİ YIL ÖNCE 'OLMAZ' DİYORLARDI"

Felaket tellalı olmak istemem ama gelecek, özgürlük ve demokrasi mücadelesi kazanılmadan tehlikelidir. Bunu herkes görmeli. İşte Şarm El Şeyh'te yapılana bakılsın; Gazze üzerinde, o kan üzerinde yürütülen pazarlığa. Ki kim yönetecek? Onu şey ediyorlar. Yıktılar, yaktılar. Önder Apo dedi, "40 Gazze çıkar, ben engelledim." Şimdi her yeri Gazze haline getirebilirler. Kürdistan'ı, Türkiye'yi… Hiç de "yapmazlar" diyemeyiz. Göz önünde; yaptılar. Gazzeliler de iki yıl önce "olmaz" diyorlardı. Öyle sanıyorlardı ama oldu.

Demek ki olmaz diye bir şey yok; oluyormuş. O halde akıllı olmalıyız. Geleceği iyi görmeliyiz.