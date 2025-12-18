PKK yöneticileri için İmralı formülü

PKK yöneticileri için İmralı formülü
Yayınlanma:
İmralı sürecinde PKK'lıların siyasete girmesi gündeme geldi. Devletin ‘PKK yöneticisi’ olarak tespit ettiği 200 civarındaki teröristin büyük bölümünün talebi de bu yönde olunca İmralı formülü devreye girdi. PKK’nın üst düzey kadrosunun İmralı Adası’na getirilmesi ve hukuki düzenlemenin yapılması tartışılmaya başlandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli ve DEM Parti'li Pervin Buldan İmralı sürecine ilişkin toplantı yapmış, neleri içereceği henüz netleşmeyen hukuki düzenlemeleri işaret ederek 'ikinci aşamaya geçilmeli' demişti.

Toplantı öncesinde DEM Partili isimlerin ve terör örgütü PKK yöneticilerinin duyurdukları, "af" dahil olmak üzere, çok sayıda talep tartışmalara neden olmuştu. O talepler arasında yer alan terör örgütü yöneticilerinin siyasete girme talebine ilişkin formül arayışının olduğu ortaya çıktı.

PKK YÖNETİCİLERİ İÇİN İMRALI FORMÜLÜ

T24 yazar Cansu Çamlıbel, ‘eve dönüş’ paketinin bir parçası olarak PKK’nın 200 kişilik üst düzey kadrosunun İmralı Ceza İnfaz Kurumu’na getirilmesinin planladığını iddiasının detaylarını yazdı.

Sürece aktif olarak katkı sunan kaynaklarından aldığı bilgiyi aktaran Çamlıbel, o sayının doğru olduğunu, süreç başladığında bu isimlerin aşama aşama Norveç, İsveç ve Güney Afrika’ya gönderilek istendiğini ancak KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat’ın “Af değil özgürlük yasaları istiyoruz” çıkışıyla bu fikrin değiştiğini aktardı.

Sürecin geldiği noktada devletin 200 kişilik ‘PKK yöneticileri’ listesindekilerin büyük bir bölümünün Türkiye’ye dönerek burada yasal demokratik siyasi arenada boy göstermek istemesi üzerine devlet tarafının yeni formül arayışına girdiğini ifade eden Çamlıbel, o kadroların İmralı Adası’na getirilmesi konusunun tartışılmaya başlandığını yazdı.

Çalıbel'in aktardıklarına göre; üst düzey PKK yöneticilerinden İmralı seçeneğini kabul edenler, orada en az 3 sene geçirmeyi kabul etmiş olacaklarmış. 200 küsur üst düzey PKK’lının hepsinin birden İmralı’ya gelmeyi kabul etmesine ihtimal verilmezken formülü hükümetin gündemine getirenler, Öcalan’ın da onay vereceği 40-50 kişinin gelmeyi kabul etmesinin formülün işlemesi için yeterli olabileceğine inanıyor. Bu formülle, sürecin dış ülke istihbarat servislerinin etkisinden korunması hedefliyor.

Bese Hozat, Duran Kalkan ve Murat Karayılan’ın son aylarda yaptıkları çıkışların devam ederek süreci dinamitlemesinden duyulan endişe ile tartışılan formüle ek olarak Öcalan'a Sabri Ok'un sözcü olarak atanması gündeme alınmış.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
AB'den Türkiye’nin yeşil pasaportuna sessiz onay: Vize serbestisine arka kapı çözümü
Yeşil Pasaport bilmecesi:
AB'den Türkiye’nin yeşil pasaportuna sessiz onay: Vize serbestisine arka kapı çözümü
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek! Bu mesleği pek bilen yok
Bu mesleği pek bilen yok
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek!
Türkiye
Furkan Torlak uyuşturucu testi için örnek verdi
Furkan Torlak uyuşturucu testi için örnek verdi
Bunu yapmayan binlerce lira zarar edecek! EYT'liler için "son çıkış" uyarısı
Bunu yapmayan binlerce lira zarar edecek! EYT'liler için "son çıkış" uyarısı
Beluk Apartmanı davasında bilirkişi raporu bekleniyor: Dava ertelendi
Beluk Apartmanı davasında bilirkişi raporu bekleniyor: Dava ertelendi