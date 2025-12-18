PKK yöneticileri için İmralı formülü

MHP lideri Devlet Bahçeli ve DEM Parti'li Pervin Buldan İmralı sürecine ilişkin toplantı yapmış, neleri içereceği henüz netleşmeyen hukuki düzenlemeleri işaret ederek 'ikinci aşamaya geçilmeli' demişti.

Toplantı öncesinde DEM Partili isimlerin ve terör örgütü PKK yöneticilerinin duyurdukları, "af" dahil olmak üzere, çok sayıda talep tartışmalara neden olmuştu. O talepler arasında yer alan terör örgütü yöneticilerinin siyasete girme talebine ilişkin formül arayışının olduğu ortaya çıktı.

PKK YÖNETİCİLERİ İÇİN İMRALI FORMÜLÜ

T24 yazar Cansu Çamlıbel, ‘eve dönüş’ paketinin bir parçası olarak PKK’nın 200 kişilik üst düzey kadrosunun İmralı Ceza İnfaz Kurumu’na getirilmesinin planladığını iddiasının detaylarını yazdı.

Sürece aktif olarak katkı sunan kaynaklarından aldığı bilgiyi aktaran Çamlıbel, o sayının doğru olduğunu, süreç başladığında bu isimlerin aşama aşama Norveç, İsveç ve Güney Afrika’ya gönderilek istendiğini ancak KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat’ın “Af değil özgürlük yasaları istiyoruz” çıkışıyla bu fikrin değiştiğini aktardı.

Sürecin geldiği noktada devletin 200 kişilik ‘PKK yöneticileri’ listesindekilerin büyük bir bölümünün Türkiye’ye dönerek burada yasal demokratik siyasi arenada boy göstermek istemesi üzerine devlet tarafının yeni formül arayışına girdiğini ifade eden Çamlıbel, o kadroların İmralı Adası’na getirilmesi konusunun tartışılmaya başlandığını yazdı.

Çalıbel'in aktardıklarına göre; üst düzey PKK yöneticilerinden İmralı seçeneğini kabul edenler, orada en az 3 sene geçirmeyi kabul etmiş olacaklarmış. 200 küsur üst düzey PKK’lının hepsinin birden İmralı’ya gelmeyi kabul etmesine ihtimal verilmezken formülü hükümetin gündemine getirenler, Öcalan’ın da onay vereceği 40-50 kişinin gelmeyi kabul etmesinin formülün işlemesi için yeterli olabileceğine inanıyor. Bu formülle, sürecin dış ülke istihbarat servislerinin etkisinden korunması hedefliyor.

Bese Hozat, Duran Kalkan ve Murat Karayılan’ın son aylarda yaptıkları çıkışların devam ederek süreci dinamitlemesinden duyulan endişe ile tartışılan formüle ek olarak Öcalan'a Sabri Ok'un sözcü olarak atanması gündeme alınmış.