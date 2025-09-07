Pırlanta devlerine operasyonda çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Halktv.com.tr/ÖZEL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Türkiye’ye, Dubai üzerinden kaçak olarak getirildiği iddia edilen değerli taşlarla ilgili yürütülen soruşturmada geçen pazartesi sabahı düğmeye bastı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kapalıçarşı'daki bir dizi iş yerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ikamet ettikleri 41 adrese ve faaliyette bulundukları 23 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalar sonrası, piyasa değeri 1 milyar 695 milyon 750 bin liralık değerli taşa el konuldu. Savcılık, Hindistan’dan Dubai’ye gönderilen değerli taşlar, bu ülkeden Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği iddiasında.

Kapalıçarşı’da yaşanan bu skandalın detaylarını Dinçer Gökçe Halk TV yayınında anlattı.

‘PIRLANTA KRALI OLARAK’ BİLİNİYOR

Atilla Anlı’nın, 1985 yılında Türkiye’ye pırlantayı ilk getiren isim olduğunu vurgulayan Gökçe, şu ana kadar pırlanta sektörüne yapılan en büyük operasyonun ardından bir operasyon daha beklendiğini söyledi.

OPERASYON SABAHI 9 VALİZLE...

Atilla Anlı’nın operasyon sabahı, Zorlu Center’daki evinden 9 valizle, tarihi eser kaçakçılığı şüphesi oluşturan altın sikkelerin de çıktığını belirten Gökçe’nin Halk TV’de yayımlanan haberinde öne çıkan başlıklar şöyle:

SEKTÖRÜN DEVLERİNE OPERASYON

“Pırlanta sektörüne bugüne kadar yapılan en büyük operasyon oldu. Sektörün dev isimleri gözaltına alındı ve önemli bir bölümü tutuklandı. Gözaltına alınan ve tutuklanan isimlerden biri Atilla Anlı, 55-60 yıldır bu sektörde ve sektörde “Pırlanta Kralı” diye bilinir 1985'te Türkiye’ye ilk kez pırlantayı getiren isimdir. Çağatay Serbes Lizay pırlantanın CEO'su adli kontrolle serbest bırakıldı. Gürkan Merim babası da zaten sektörün önemli oyuncularındandır. Aynı zamanda Mücevher İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı. Değerli taş sektörünün en büyük oyuncularından Can Tosun o da gözaltına alındı. Amor Diamond’dan Timur Bozkurt tutuklandı.”

OPERASYON ANINDA ÇALIŞANINI ARADI

“Bu operasyon 26 Ağustos sabahı yapıldı. Yüzlerce polis devasa bir operasyon yapmış. Kapalıçarşı’da 23 ayrı işyerine girildi. Atilla Anlı’yla ilgili de enteresan bir detay var. Operasyon 26 Ağustos sabahı yapıldı. Operasyon başladığı anda Atilla Anlı ve çalışanı arasında bir telefon trafiği oluyor. “Eşyaları toplayın” “Çok eşya var” tarzı ifadeler kullanılıyor.

‘OPERASYON SIRASINDA VALİZLE EŞYA TAŞINIYOR’

Polislerin operasyon sırasında fark etmediği bir detayda ise Anlı’nın Zorlu Center’da bir mağazası daha var. Merkez Kapalıçarşıda arama yapılırken Zorlu Center’daki dükkanda, aynı zamanda orada ikamet eden Anlı’nın dairesine 9 valiz çıkarıldığı tespit ediliyor. Kendisine de ifadede soruldu zaten bu görüntülerde de gözüküyor. Siyah bir araca valizler yüklenmiş. Polis aracın peşine düşüp buluyor.

TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHESİ

Anlı’ya soruldu, “Operasyon yaptık biz Kapalıçarşı’dayken sizin orada hareketlililk var bu valizleri neden taşıdınız" diye. Kendisi ise kişisel eşyalarım vardı ve eşimin görmemesi gereken fotoğraflar vardı onları çıkardım diyor. Bu 9 valizde yapılan aramalar sonucu 7 akıllı ve 5 tuşlu telefonun dışında 18 altın sikke bulunmuş. Yani pırlanta kaçakçılığının dışında tarihi eser kaçakçılığının da olduğu anlaşılıyor. Anlı’nın avukatları tarafından operasyonda usulsüzlükler olduğuna dair yapılan itirazlar da var.

EL KONULAN EŞYALARIN DEĞERİ 1,7 MİLYAR TL

Ancak şu bir gerçek ki, el konuların varlıkların toplam değeri 1,7 milyar TL. Hatta iddiaya göre Kapalıçarşıya yönelik daha büyük bir operasyon da yolda.

KAPALIÇARŞI’YA YENİ OPERASYON İDDİASI

Konuştuğumuz kaynaklar daha büyük bir operasyonun yapılacağını söylüyor. Pırlanta sektörünü biraz bilen birine sorsanız ya birinci ya ikinci olarak sayacağı isim Atilla Anlı. Sektördeki en büyük isimlerden. Davaya ilişkin iddianamenin hazırlanma süreci de devam ediyor.”

