Kapalıçarşı’nın devlerine ‘kaçak pırlanta’ operasyonu!

Dinçer GÖKÇE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kaçak pırlanta, yakut ve zümrüt satışı yapan kuryeler takibe alındı. En son Dubai’den İstanbul’a gelen bir kuryenin girip çıktığı tüm işyerleri polis tarafından mercek altına alındı.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBE ALINDILAR

Soruşturma kapsamında, şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip yapıldı. Dün sabah saat 05.00 sıralarında ise eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul Mali Şube ekipleri koordinesinde yapılan operasyona yüzlerce polis katıldı. Savcılık, soruşturmayı ‘çıkar amaçlı suç örgütü’ kapsamında yürütüyor.

446 MİLYONLUK ÜRÜNE EL KONULDU

Çoğu Kapalıçarşı bölgesinde olan 21 iş yerinde arama yapıldı. 156 kilogram pırlanta, zümrüt, kuvars ve yakuta el konuldu. El konulan değerli taşların piyasa değeri 445 milyon 750 bin TL olarak hesaplandı.

MÜFETTİŞLER DE HAZIR BULUNDU

Operasyon sırasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen Vergi Müfettişleri aramalarda hazır bulundu.

Gözaltına alınan isimlerden Can Tosun, sektörün önde gelen isimleri arasında yer alıyor.

SEKTÖRÜN DEVLERİNE OPERASYON

Toplamda 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 35 kişi dün sabah yakalandı. Gözaltı kararı verilen isimlerin, değerli taşlar konusunda sektörün en önde gelen kişileri olduğu öğrenildi. Elite Diamond’un sahibi Can Tosun gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Bu kişilerin yanı sıra mücevherat sektörünün üç önemli firmasından isimlerin olduğu da iddia edildi.