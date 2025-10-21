Pınar Selek davasında tutuklama kararının kaldırılması talebi reddedildi

Sosyolog, yazar ve feminist aktivist Pınar Selek hakkında 27 yıldır devam eden Mısır Çarşısı davasında adalet arayışı sürüyor. Dört kez beraat etmesine rağmen müebbet hapis cezası tehdidi altında yargılanmaya devam eden Selek’in davasında, mahkeme tutuklama kararının kaldırılması yönündeki talepleri bir kez daha reddetti.

DAVA 27. YILINA GİRDİ

1998 yılında Mısır Çarşısı’nda meydana gelen ve bilirkişi raporlarında gaz kaçağından kaynaklandığı tespit edilen patlama nedeniyle suçlanan Pınar Selek, dört kez beraat etmesine rağmen davadan tam olarak aklanamadı.

Pınar Selek Davası 2025'e Ertelendi

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 21 Ekim Salı günü görülen duruşmada, Selek hakkındaki tutuklama ve yakalama kararlarının kaldırılması talepleri reddedildi. Ayrıca avukatlarının, müvekkillerinin ifadesinin yurtdışından istinabe yoluyla alınması yönündeki başvurusu da kabul edilmedi.

INTERPOL’DEN RED GELMİŞTİ

İnterpol, Pınar Selek için istenen kırmızı bülten talebini reddetti

Bir önceki duruşmada, mahkemenin Selek için talep ettiği Kırmızı Bültenin, Interpol tarafından uygun bulunmadığına ilişkin resmî yazı dosyaya girmişti. Buna rağmen mahkeme, tutuklama kararının devamına ve Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden SİDAS Sözleşmesi uyarınca istinabe evraklarının beklenmesine hükmetti. Duruşma, 2 Nisan 2026 saat 09.45’e ertelendi.

YOĞUN KATILIM VE DAYANIŞMA MESAJI

Duruşmayı, Türkiye Barolar Birliği ve İstanbul Barosu temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütü, uluslararası gözlemci heyet ve DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş izledi.



Hâlâ Tanığız Platformu, dört kez beraat etmiş Selek'in hâlâ müebbetle yargılanmasının adalet sistemine duyulan güveni zedelediğini belirterek, karara tepki gösterdi:

“Tüm hukuksuzluklara rağmen Pınar Selek’in nihai beraatine sahip çıkacağız.”