Pınar Selek davasında tutuklama kararının kaldırılması talebi reddedildi

Pınar Selek davasında tutuklama kararının kaldırılması talebi reddedildi
Yayınlanma:
Mısır Çarşısı davasında yargılanan sosyolog ve yazar Pınar Selek’in 27 yıldır süren davası bir kez daha görüldü. Mahkeme, dört kez beraat etmesine rağmen Selek hakkındaki tutuklama kararının kaldırılması talebini reddetti.

Sosyolog, yazar ve feminist aktivist Pınar Selek hakkında 27 yıldır devam eden Mısır Çarşısı davasında adalet arayışı sürüyor. Dört kez beraat etmesine rağmen müebbet hapis cezası tehdidi altında yargılanmaya devam eden Selek’in davasında, mahkeme tutuklama kararının kaldırılması yönündeki talepleri bir kez daha reddetti.

DAVA 27. YILINA GİRDİ

pinar-selek-1.jpg

1998 yılında Mısır Çarşısı’nda meydana gelen ve bilirkişi raporlarında gaz kaçağından kaynaklandığı tespit edilen patlama nedeniyle suçlanan Pınar Selek, dört kez beraat etmesine rağmen davadan tam olarak aklanamadı.

Pınar Selek Davası 2025'e ErtelendiPınar Selek Davası 2025'e Ertelendi

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 21 Ekim Salı günü görülen duruşmada, Selek hakkındaki tutuklama ve yakalama kararlarının kaldırılması talepleri reddedildi. Ayrıca avukatlarının, müvekkillerinin ifadesinin yurtdışından istinabe yoluyla alınması yönündeki başvurusu da kabul edilmedi.

INTERPOL’DEN RED GELMİŞTİ

İnterpol, Pınar Selek için istenen kırmızı bülten talebini reddettiİnterpol, Pınar Selek için istenen kırmızı bülten talebini reddetti

Bir önceki duruşmada, mahkemenin Selek için talep ettiği Kırmızı Bültenin, Interpol tarafından uygun bulunmadığına ilişkin resmî yazı dosyaya girmişti. Buna rağmen mahkeme, tutuklama kararının devamına ve Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden SİDAS Sözleşmesi uyarınca istinabe evraklarının beklenmesine hükmetti. Duruşma, 2 Nisan 2026 saat 09.45’e ertelendi.

YOĞUN KATILIM VE DAYANIŞMA MESAJI

pinar-selek-2.jpg

Duruşmayı, Türkiye Barolar Birliği ve İstanbul Barosu temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütü, uluslararası gözlemci heyet ve DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş izledi.


Hâlâ Tanığız Platformu, dört kez beraat etmiş Selek'in hâlâ müebbetle yargılanmasının adalet sistemine duyulan güveni zedelediğini belirterek, karara tepki gösterdi:

“Tüm hukuksuzluklara rağmen Pınar Selek’in nihai beraatine sahip çıkacağız.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Bu yılın en değerli 10 otomobil markası belli oldu
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Türkiye
Son dakika | Başsavcılık Minguzzi kararına itiraz etti
Son dakika | Başsavcılık Minguzzi kararına itiraz etti
Minguzzi kararından sonra anne bayıldı! Açıklama yaparken sinir krizi geçirdi
Minguzzi kararından sonra anne bayıldı! Açıklama yaparken sinir krizi geçirdi