Petshop cinayetinde yeni gelişme: 4 şüphelisi adliyede

Petshop cinayetinde yeni gelişme: 4 şüphelisi adliyede
Yayınlanma:
Çorum'da Gökhan Dal'ın (36), tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Petshop işleten Gökhan Dal ile iş yerine gelen S.Ç., D.N.D., T.P. ve İ.M.Y. arasında tartışma çıktı.

Çorum'da tartışan 3 kişi birbirini bıçakladıÇorum'da tartışan 3 kişi birbirini bıçakladı

Tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan Dal, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dal, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kentteki özel hastaneye kaldırıldı. Dal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından Çorum-Sungurlu kara yolunda kaçtıkları araçla yakalanıp gözaltına alındı. Öte yandan, emniyette ifadeleri tamamlanan şüpheliler bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

