Çorum'da tartışan 3 kişi birbirini bıçakladı

Yayınlanma:
Çorum’da 3 kişi arasında çıkan tartışmada birbirini bıçaklayan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da 3 kişi arasında çıkan kavgada bıçaklar çekildi. Birbirlerini bıçakla yaralayan kişilerin 16, 21 ve 22 yaşında oldukları öğrenilirken yaralılar ilk müdahalenin yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, H.M.A. (16), Y.Ü.G. (22) ve U.C.K. (21) arasında Üçtutlar Mahallesi Binevler 61. Sokak'ta bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

