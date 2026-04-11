Peş peşe facia sadece 300 metre arayla yaşandı

Çorum'un Alaca ilçesinde aynı bölgede art arda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Devrilen traktör bir aileyi yok etti! Feci şekilde öldüler

Kazalar, saat 19.30 sıralarında Çorum-Yozgat kara yolu İbrahim köyü mevkisinde meydana geldi. İlk kazada, Murat E. (44) idaresindeki 38 AJK 486 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki kanala düşerek ters döndü. Meydana gelen kazada sürücü Murat E. ile otomobilde bulunan Bülent B. (49) ve Mehmet B. (53) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

300 METRE İLERİDE İKİNCİ KAZA

İlk kazanın yaşandığı noktanın yaklaşık 300 metre uzağında ikinci bir trafik kazası daha meydana geldi. İsmail Sak (48) yönetimindeki 19 TGG 019 plakalı cip, yoldan çıkarak takla attı. Kazada ağır yaralanan sürücü İsmail Sak, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sak, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çorum’da ağıl yandı: 150 saman balyası küle döndü

Polis ekipleri, bölgede yaşanan her iki kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)