Çorum’da ağıl yandı: 150 saman balyası küle döndü

Çorum’un Alaca ilçesinde Fikret Deve’ye ait 150 metrekarelik ağıl ile yanındaki 150 saman balyası yanarak kullanılamaz hale geldi.

İlçenin Günhan Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında Fikret Deve’ye ait ağılda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, ağılın yanındaki saman balyalarına da sıçradı. Çevredekiler durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

150 SAMAN BALYASI KÜLE DÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine Alaca Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Mardin’de yangın paniği! 1’i bebek 4 kişi dumandan etkilendiMardin’de yangın paniği! 1’i bebek 4 kişi dumandan etkilendi

Yangında 150 metrekarelik ağıl tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 150 saman balyası da küle döndü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Türkiye
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı