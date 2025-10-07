Peribacasında mahsur kaldı! Yaramaz kediyi itfaiye kurtardı

Peribacasında mahsur kaldı! Yaramaz kediyi itfaiye kurtardı
Yayınlanma:
Nevşehir’in Göreme beldesinde bir kedi, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki peribacasında mahsur kaldı. Kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Peribacasının tepe noktasına çıkan kedinin yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bulunan Göreme beldesinde yaklaşık 10 metre yüksekliğinde olan peribacasının tepe noktasına çıkan bir kedi, bir süre sonra bulunduğu yerden inemedi. Peribacasının üzerindeki kediyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

peribacasinda-mahsur-kalan-kediyi-itfaiy-952237-282696.jpg

KEDİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI !

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Ürgüp Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edilirken belediye ekipleri, peribacasına kurdukları merdivenden uzattıkları bir aparat yardımıyla kediyi yakalamayı başardı.

UZAKLAŞARAK GÖZDEN KAYBOLDU

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kedinin herhangi bir sağlık sorunu olmadığı gözlemlenirken kedi, sağlığının iyi olması nedeniyle salındı. Peribacasından indirilen kedi, hemen gözden kayboldu.

Kaynak:DHA

