Kedisinin uçakta kaçtığı iddia edildi: "Tekilamı istiyorum" dedi suç duyurusunda bulundu

Kedisinin uçakta kaçtığı iddia edildi: "Tekilamı istiyorum" dedi suç duyurusunda bulundu
Yayınlanma:
Tunus’ta diplomat olan eşinin görev süresi biten Esra Uzman, uçakla Türkiye'ye döndüklerinde, havalimanında 4 kedisinden 3’ünü teslim alırken Tekila isimli kedisi, kafesinden kaçtığı öne sürülerek teslim edilmedi. Uzman çifti, kedilerinin ihmal veya kötü muamele sonucu hayatını kaybettiği iddiasıyla havayolu şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Esra Uzman ve eşi, 31 Ağustos günü 4 kedileriyle birlikte Tunus’ta uçağa bindi. 2 kediyi kabinde taşıyan çift, Tekila ve Momo isimli diğer 2 kediyi kafesleri plastik kelepçeyle mühürlenmiş bir şekilde kargoya teslim etti. İstanbul aktarmalı olarak Ankara’ya dönen çift, havalimanında yanlarındaki 2 kediyle inerken, kargoya verdikleri kedilerden Momo, havayolu şirketinin temin ettiği başka bir kafeste ve kendi kafesi de kırılmış şekilde teslim edildi. Tekila isimli kedi ise kaçtığı iddia edilerek teslim edilmedi.

tunus-donusu-ucakta-kaybolan-kedi-icin-s-946076-280978.jpg

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU!

Bu durum çifte Whatsapp üzerinden bildirilirken aradan yaklaşık 1 ay geçmesine rağmen şirketten yazılı açıklama alamayan çift, kedinin ihmal ya da kötü muamele sonucu öldüğü iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na havayolu şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Uzman, Ankara'ya döndüklerinde şaşkınlığa uğradıklarını ifade ederek “Havayolu şirketine 4 kedi verdik, 3 tane aldık. Kedilerimizden 2'sini kabine, 2'sini de ayrı ayrı kafes içinde kargoya teslim ettik. Kargoya teslim edilen 2 kedimizden biri olan Momo, kafesi kırık ve yanında başka bir kafesle teslim edilirken, Tekila teslim edilmedi. Esenboğa Havalimanı'nda durumla ilgili rapor tutturduk. Orada ertesi gün kedinin bize gönderileceği söylendi. Bize bir numara verdiler, aramamız istendi.” ifadelerini kullandı.

Aracın içinde sıkışan yavru kediyi son anda fark etti! Yardıma itfaiye koştuAracın içinde sıkışan yavru kediyi son anda fark etti! Yardıma itfaiye koştu

“Ben, sabah aramaya başladım. Bize o gün içerisinde saat 15.00'te İstanbul'a geleceği, sonra da ilk uçakla Ankara'ya gönderileceği söylendi. Düzenli olarak aramaya devam ettim. Sonrasında gayri resmi şekilde kedimizle ilgili bir fotoğraf gönderildi. Bir kafes fotoğrafı ve ‘Kediniz kaçtı’ denildi. Ancak kedinin kaçma ihtimali yok. Çünkü her tarafı plastik kelepçe ile kelepçelenmişti.” sözlerini sarf eden Uzman, kedisini korunaklı bir şekilde teslim ettiğini vurguladı.

Uzman, sözlerinin devamında “Kedinin bir şekilde öldüğünü düşünüyorum. İhmal nedeniyle ya da kötü muamele nedeniyle, nedeni bilemiyoruz. Çünkü hiçbir açıklama alamadık. Bir şekilde öldüğünü ama üstünün kapatıldığını düşünüyoruz” dedi.

tunus-donusu-ucakta-kaybolan-kedi-icin-s-946078-280978.jpg

“KEDİMİN HAKKINI ARAMAK İSTİYORUM”

Havayolu şirketine 2 kez dilekçe yazdıklarını belirten Uzman, “Bu dilekçelerden sonra şirket bizi aradı ve bizdeki Momo için verilen kafesle, Tekila'nın kafesini değiştirmek istediklerini, takas edeceklerini söylediler. Biz bunu yapmak istemedik o sırada. Kendi kafeslerini alıp, kayıp kedim Tekila'nın kafesini verme şartı koydular. Ama zaten benim en doğal hakkım, kedimden bana kalan son eşya. Ben onu her türlü istiyorum zaten.” ifadelerini kullandı.

Obsesif kedi 'Artas' antidepresana başladı: 'Ciddi takıntıları var'Obsesif kedi 'Artas' antidepresana başladı: 'Ciddi takıntıları var'

Çok üzgünüm. Hayvanları çok seven bir insanım. Sadece burada değil dışarıda da biz hayvanları besliyoruz. Sokak kedilerine de bakıyoruz. Tunus'ta da besledik.” diyen Uzman, “Bugün Hayvanları Koruma Günü, ben hayvanları korumanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar bizim vicdanımızı, merhametimizi gösteren canlılar. Benim kedim korunamadı ama başka kediler en azından bu muameleye maruz kalmasınlar istiyorum. Kedimin hakkını aramak istiyorum. Onun için yapabileceğim en son şey bu. Bunun için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk” sözlerini sarf etti.

Kaynak:DHA

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Türkiye
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu