Pazarcıların döner bıçaklı kavgasında bir polis yaralandı

Tuzla Aydıntepe Mahallesi’nde kurulan semt pazarında, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre henüz bilinmeyen bir sebeple pazarcılar arasında kavga çıktı.

BİR PAZARCI DÖNER BIÇAĞI İLE SALDIRDI

Taraflar birbirlerine sopa, tekme ve yumruklarla saldırırken, birbirlerinin tezgahını yıkarak ürünlerini yere dökmeye çalıştı. Kavgaya karışan bir kişinin elinde ise döner bıçağı olduğu görüldü.

Pazardakilerin ihbari üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR POLİS BIÇAKLANDI

Kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memuru başından darbe alırken, 1 kişi de bıçakla yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahelesi yapılan yaralı, ardından hastaneye kaldırıldı. Kavga, polis ekiplerinin tarafları ayırarak bölgeden uzaklaştırması ile sona erdi.

Çok sayıda gözaltı yapıldığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.