Pazarcıların döner bıçaklı kavgasında bir polis yaralandı

Yayınlanma:
İstanbul'un Tuzla ilçesinde kurulan semt pazarında, pazarcılar sopa, yumruk ve tekmelerle birbirine saldırdı. Bu esnada bir pazarcının elinde döner bıçağı taşıdığı görüldü. Arbede esnasında bir polis başına aldığı darbeyle yaralanırken, bir kişi bıçaklandı.

Tuzla Aydıntepe Mahallesi’nde kurulan semt pazarında, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre henüz bilinmeyen bir sebeple pazarcılar arasında kavga çıktı.

istanbul-tuzlada-pazarcilar-arasinda-874458-259757.jpg

BİR PAZARCI DÖNER BIÇAĞI İLE SALDIRDI

Taraflar birbirlerine sopa, tekme ve yumruklarla saldırırken, birbirlerinin tezgahını yıkarak ürünlerini yere dökmeye çalıştı. Kavgaya karışan bir kişinin elinde ise döner bıçağı olduğu görüldü.

Pazardakilerin ihbari üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

istanbul-tuzlada-pazarcilar-arasinda-874457-259757.jpg

BİR POLİS BIÇAKLANDI

Kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memuru başından darbe alırken, 1 kişi de bıçakla yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahelesi yapılan yaralı, ardından hastaneye kaldırıldı. Kavga, polis ekiplerinin tarafları ayırarak bölgeden uzaklaştırması ile sona erdi.

Çok sayıda gözaltı yapıldığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

istanbul-tuzlada-pazarcilar-arasinda-874459-259757.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Türkiye
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı