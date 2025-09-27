Patpat ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Patpat ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Yayınlanma:
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ‘patpat’ olarak adlandırılan tarım aracı ile otomobilin çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi sie yaralandı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Karacaören köyü yolu üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre M.A. idaresindeki 38 EZ 284 plakalı otomobil ile Alperen Efe (26) yönetimindeki ‘patpat’ olarak adlandırılan tarım aracı çarpıştı.

PATPAT SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu ‘patpat’ sürücüsü Alperen Efe olay yerinde yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Alperen Efe’nin cenazesi ise morga kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

