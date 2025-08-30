Ordu'da patpat 25 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı: Bir aile yok oldu

Ordu'da, 'patpat' diye bilinen tarım aracının şarampole yuvarlanmasıyla feci bir kaza yaşandı.

Saat 19.00 sıralarında Ünye ilçesi Güzelkale Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Yusuf Tunçel'in kullandığı (49)patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi nedeniyle 25 metre yükseklikten şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk kontrollerde patpatın altında kalan sürücü Yusuf Tunçel ve yanındaki Güler Tunçel (55) ve Ayşe Tunçel’in (63)olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan Burak Asaf Çimen (8), Uhud Ali Çimen (6), Onur Tunçel (8) ve Nurten Tunçel (52), sağlık ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

8 YAŞINDAKİ ÇOCUK HASTANEDE ÖLDÜ

Burak Asaf Çimen de doktorların tüm müdahalesine rağmen hastanede yaşamını yitirdi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.