Ordu'da patpat 25 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı: Bir aile yok oldu

Ordu'da patpat 25 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı: Bir aile yok oldu
Yayınlanma:
Ordu'da tarım aracı patpatın şarampole yuvarlandığı kazada 1'i çocuk olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirdi.

Ordu'da, 'patpat' diye bilinen tarım aracının şarampole yuvarlanmasıyla feci bir kaza yaşandı.

Saat 19.00 sıralarında Ünye ilçesi Güzelkale Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Yusuf Tunçel'in kullandığı (49)patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi nedeniyle 25 metre yükseklikten şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

orduda-sarampole-devrilen-patpattaki-4-887895-263864.jpg

3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk kontrollerde patpatın altında kalan sürücü Yusuf Tunçel ve yanındaki Güler Tunçel (55) ve Ayşe Tunçel’in (63)olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan Burak Asaf Çimen (8), Uhud Ali Çimen (6), Onur Tunçel (8) ve Nurten Tunçel (52), sağlık ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

orduda-sarampole-devrilen-patpattaki-4-887896-263864.jpg

8 YAŞINDAKİ ÇOCUK HASTANEDE ÖLDÜ

Burak Asaf Çimen de doktorların tüm müdahalesine rağmen hastanede yaşamını yitirdi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Türkiye
Erzurum'da yangın alarmı: Kebapçıda başladı evlere ulaştı
Erzurum'da yangın alarmı: Kebapçıda başladı evlere ulaştı
Ankara'da feci kaza: Takla atan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı
Ankara'da feci kaza: Takla atan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı