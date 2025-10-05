Patlıcan-biber közlerken otluk araziyi yakmıştı: Gözaltına alındı

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Talas ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ali Dağı'ndaki otluk arazide meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi bölgedeki kuru otların arasında patlıcan ve biber közlemek için ateş yaktı. Ancak, alevler kısa sürede kontrolden çıkarak çevredeki kuru otları tutuşturdu.

Bir anlık keyif felakete yol açtı: Ali Dağı'nda yangın paniği

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Bölgede etkili olan rüzgar, alevlerin hızla büyümesine ve geniş bir alana yayılmasına neden oldu. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

2 SAATLİK MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine ulaşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmeye başladı. Yangının geniş bir alana yayılması ve rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırması nedeniyle, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan saha çalışmaları ve kamera incelemeleri sonucu yangına neden olduğu iddia edilen A.E. gözaltına alındı.