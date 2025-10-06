Pastaneye el bombalı saldırıda şoke eden detay

Adana'da dün (5 Ekim) akşam saatlerinde Seyhan ilçesindeki Mavi Buvar'da bir pastaneye el bombası atıldı.

Bombanın atılmasının ardından büyük bir panik yaşandı. Bombanın piminin çekilmediği görüldü.

İşletmecini ihbarı üzerine polis ekipleri geldi. Eşkali belirlenen saldırgan yakalandı.

Gazeteci Emrullah Erdinç, yakalanan Ö.G'nin 16 yaşında bir çocuk olduğunu aktardı.

"BU SORUNUN CEVABI TÜRKİYE'Yİ İLGİLENDİRİYOR"

16 yaşındaki bir çocuğu böyle bir suça karışması herkesi şoke etti. Erdinç, bir çocuğun böyle bir olayda yer alması hakkında şunları ifade etti: