Pasaportunu alan koşa koşa gidiyor: Türk lirası bu ülkelerde değerine değer katıyor

2026 yılı turizm sezonunun kapıya dayanmasıyla beraber yurt dışı tatil hayali kuran vatandaşlar için bütçeyi sarsmayacak seçenekler gün yüzüne çıktı. Döviz kurlarındaki dalgalanmaya rağmen Türk Lirasının alım gücünü muhafaza ettiği ve yaşam maliyetlerinin düşük olduğu ülkeler gezginlerin bir numaralı tercihi haline geldi.

Bu yılın popüler rotaları hem vize süreçlerindeki kolaylıklar hem de ekonomik avantajlarıyla uygun fiyatlı tatil anlayışını baştan aşağı değiştiriyor.

UZAK DOĞU'NUN EKONOMİK YILDIZI VİETNAM ZİRVEDE

Listenin ilk sırasında yer alan Vietnam egzotik doğası ve köklü kültürel birikiminin yanı sıra sunduğu yüksek fiyat-performans dengesiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Bölgedeki lüks konaklama ve yemek maliyetlerinin Türkiye’deki yerel seçeneklerle benzer seviyelerde seyretmesi bu ülkeyi Uzak Doğu meraklıları için en cazip merkezlerden biri yapıyor.

MISIR'DA TÜRK LİRASI DEĞERİNİ KORUYOR

Tarihi dokusu ve eşsiz deniziyle dünya çapında tanınan Mısır son dönemde hayata geçirilen vize kolaylıklarıyla Türk turistlerin ana rotası haline geldi. Türk Lirasının yerel para birimi karşısındaki avantajlı konumu sayesinde turistler oldukça makul bütçelerle konforlu bir tatil yapma imkanı buluyor.

BALKANLARDA EURO MALİYETİNE KATLANMADAN AVRUPA KEYFİ

Balkan coğrafyasının ekonomik kaleleri sayılan Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek yüksek Euro maliyetinden kaçan tatilciler için en gerçekçi adresler olarak öne çıkıyor.

2024-2026 yıllarını kapsayan satın alma gücü endekslerine göre Üsküp ve Saraybosna Avrupa'nın en ekonomik başkentleri listesinde Türkiye ile yarışıyor. Özellikle dışarıda yeme-içme ve eğlence kalemlerinde Türkiye'nin büyükşehirlerine oranla çok daha cazip fırsatlar sunuluyor.

HEM YAKIN HEM DE ÇOK UCUZ

Türk Lirasının alım gücünün en yüksek olduğu bu bölgeler vize muafiyetinin getirdiği ek tasarruf ve uçuş mesafesinin kısalığıyla toplam tatil bütçesini koruyor. Toplam harcama dengesinde sarsılmadan yurt dışı deneyimi yaşamak isteyenler için bu rotalar 2026 yılının en ideal seçenekleri arasında yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

