Parkta tartıştığı kişi tarafından motosiklet kaskıyla dövüldü: Feci şekilde can verdi!

Gaziantep'te Ahmet Kayıkçı (60), bir parkta tartıştığı M.C.A. tarafından motosiklet kaskı ile dövülerek öldürüldü.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Güneykent Mahallesi’nde meydana geldi. Parkta dolaşan Ahmet Kayıkçı, bu sırada 'uygunsuz davranışlarda' bulunduğunu öne sürdüğü M.C.A. ve sevgilisi E.Ö.’yü uyardı. Bunun üzerine M.C.A. ve Kayıkçı arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.C.A., Kayıkçı’yı motosiklet kaskı ile darbetti.

TÜM MÜDAHAELERE KARŞIN YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralanan 60 yaşındaki Ahmet Kayıkçı, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kayıkçı, doktorların müdahalesine rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından saha taraması yapıp, güvenlik kamera kayıtlarında yaptığı incelemeyle M.C.A., ve E.Ö.’yü gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdüğü ifade edildi.