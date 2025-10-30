Parkta oturan liseli gençlere saldırı: 3 öğrencisi bıçaklandı

Yayınlanma:
Adana'da kalabalık bir grup, parkta tartıştıkları 3 lise öğrencisini dövüp bıçakladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Ekim akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda meydana geldi. Motosikletli 2 kişi, parkta oturan lise öğrencileri B.K. (17), Y.K. (17) ve İ.D.'nin (17) yanına giderek fotoğrafını gösterdikleri kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordu.

İstanbul Üniversitesi'nde kadın öğrencilere bıçaklı saldırı. İncel tehlikesi büyüyorİstanbul Üniversitesi'nde kadın öğrencilere bıçaklı saldırı. İncel tehlikesi büyüyor

DARBEDİP BIÇAKLADILAR

Öğrenciler tanımadığını söyleyince taraflar arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra motosikletli gençlerin kalabalık arkadaş grubu da gelince tartışma büyüdü. Çıkan kavgada 3 lise öğrencisi, diğer grup tarafından dövüldü, bacaklarından bıçaklandı.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tedavilerinin ardından taburcu edilen yaralılar, saldırganlardan şikayetçi oldu.

BIÇAKLANAN BİR ÖĞRENCİ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Bıçaklı saldırıya uğrayan B.K., yaşadıklarını anlattı.

Saldırganları tanımadığını belirten B.K., “Bizi bıçaklayan kişiler, ‘Bu kişiyi tanıyor musun?’ diyerek bir fotoğraf gösterdi. Tanımadığımızı söyledikten sonra aramızda bir tartışma çıktı. Tartışmadan sonra şahıslar arkadaşlarını toplayıp yaklaşık 30 dakika sonra parkta oturduğumuz yere gelerek üzerimize yürüdüler. Onların geldiğini görünce kaçarak parkın saha kısmına uzaklaştım. Arkamı sahanın tellerine yaslayıp direnmeye çalıştım. Bir tanesi telin oradan bacağıma bıçakla vurdu, diğer 5 kişi de beni darp etti. Arkadaşlarımdan ikisi taburcu oldu, ikisi de bacaklarından yaralandı” dedi.

"ÇOCUĞUMUN ÖLMESİ Mİ GEREKİYOR?"

Çocuğunun bıçaklanmasının üstünden günler geçmesine rağmen şüphelilerin yakalanmamasından dolayı endişe duyduğunu belirten Necati K. yetkililerden destek beklediğini söyledi. Necati K., “Olayın üzerinden 4 gün geçmesine rağmen çocuklar hala yakalanmadı. Yakalanmaları için benim oğlumun ölmesi mi gerekiyordu? Bu olaydan sonra çocuğumun psikolojisi bozuldu, ailecek çok mağdur ve huzursuzuz. Yetkililerin bir an önce bu olaya el atmasını istiyorum” diye konuştu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

