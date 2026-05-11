Park yeri kavgasında ortalık karıştı: O anlar kamerada

Olay, dün gece saatlerinde Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aracını sokaktaki bir binanın önüne park eden sürücü, binadakilerin tepki göstermesi üzerine tartıştı.

Taksim’de motosikletiyle duvara çarpan Ömer yaşamını yitirdi! Feci kaza kamerada

SÜRÜCÜYE SALDIRDILAR

Binanın önüne aracın park edilmesine karşı çıkan kişiler, daha sonra sürücüye saldırdı. Çıkan arbede sırasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Adana'da alkollü sürücü kazaya neden oldu

O ANLAR KAMERADA

Mahallelinin araya girmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücüye yapılan saldırı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)