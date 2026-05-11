Park yeri kavgasında ortalık karıştı: O anlar kamerada
Gaziosmanpaşa'da otomobilini park eden sürücü, binalarının önüne araç park edilmesini istemeyen kişiler tarafından darbedildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün gece saatlerinde Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aracını sokaktaki bir binanın önüne park eden sürücü, binadakilerin tepki göstermesi üzerine tartıştı.
SÜRÜCÜYE SALDIRDILAR
Binanın önüne aracın park edilmesine karşı çıkan kişiler, daha sonra sürücüye saldırdı. Çıkan arbede sırasında otomobil sürücüsü yaralandı.
O ANLAR KAMERADA
Mahallelinin araya girmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücüye yapılan saldırı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)