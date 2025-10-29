Park kavgasında parke taşları konuştu

Park kavgasında parke taşları konuştu
Yayınlanma:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan park kavgasında, taraflar birbirlerine kaldırım taşlarıyla saldırdı. Kavga sonucu 4 kişi yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesi Kurtderesi Mahallesi'nde 26 Ekim günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, sokaktaki evin önünde park edilen motosiklet yüzünden 2 grup arasında tartışma çıktı.

park-kavgasinda-birbirlerine-kaldirim-ta-987099-292988.jpg

4 KİŞİ YARALANDI

Tarafların yakınlarının da karıştığı tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine kaldırımdan söktükleri taşlarla saldırdı. Kaldırım taşlarının da kırıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale etti. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

park-kavgasinda-birbirlerine-kaldirim-ta-987098-292988.jpg

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yaralılar tedaviye alınırken; S.K., A.K., Y.K., D.K. E.K. ile A.K. gözaltına alındı. İfadelerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Kavga anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

