Alkollü içecek alamayınca ortalığı birbirine kattı: 4 yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir mekanda oturan müşteri, alkol siparişi yerine getirilmeyince deliye döndü. İşletme sahipleriyle kavga eden müşteri, belindeki silahla 4 kişi çeşitli yerlerinden yaraladı.

ALKOLLÜ İÇECEK ALAMAYINCA DELİYE DÖNDÜ

İddiaya göre, Kurtoğlu Mahallesi'ndeki bir mekana giren müşteri alkollü içecek istedi. Ancak, işletme sahipleri müşteriye alkollü içecek veremeyeceklerini bildirdi. Bunun üzerine çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

ÇALIŞANLARA KURŞUN YAĞDIRDI

Yaşanan arbede sırasında şüpheli, yanında bulunan tabancayla ateş açtı. Çevrede bulunanlar panik ve korku içerisinde kaçışırken, tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Aşır O. ve Mehmet Şahin Ç. baş kısmından sıyrık ile Ayhan A. sağ bacak diz üstünden ve Serkan A. omuzundan yaralandı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olay sırasında çevredeki dükkanlarda da hasar meydana geldi.