Ankara her şeye rağmen Barrack'tan memnunmuş! İşte o memnuniyetin nedeni

Trump tarafından Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi görevinin kendisine verildiği günden bu yana gündemden düşmeyen Tom Barrack, Türkiye'nin egemenliğini de hedef alan skandal açıklamaları ile biliniyor.

Ulus devletlerin 1919 yılından bu yana önlerinde bir engel olduğunu belirten açıklamalar, Erdoğan'a verdiklerini öne sürdüğü 'meşruiyet' açıklaması ve YPG yöneticileri ile samimi tavırları nedeni ile muhalefet tarafından iktidara 'açıklama yap' eleştirilerinin ana odağında olan Barrack; Türkiye'nin Suriye politikası hakkında da birbiri üzerine adımlar atılıyor.

HAKAN FİDAN İLE SPOR AYAKKABILI GÖRÜŞME

Barrack tüm bu eleştirilerin gölgesinde 16 Aralık tarihinde Netanyahu ile yaptıkları görüşmenin ardından Ankara'da Hakan Fidan ile görüştü. Bu görüşmeye damga vuran anlardan birisi de Barrack'ın, Hakan Fidan'ın karşısına spor ayakkabı ile çıkması oldu.

ERDOĞAN İLE DE GÖRÜŞTÜ İDDİASI

Murat Yetkin'in internet sitesinde yer alan habere göre bazı kaynaklar Fidan-Barrack görüşmesi ile beraber Erdoğan-Barrack görüşmesinin olduğunu öne sürdü. Ancak bu resmiyeti olmayan bir açıklama.

ACELEYE GEREK YOK AÇIKLAMASI

Barrack, Şam’dayken Şara ile görüşmesi hakkında SDG anlaşması konusunda yaptığı açıklamaların birisinde, "Suriye’nin içeride ve dışarıda güçlü bir askeri varlığa sahip olmalıdır. Bu nedenle SDG ile entegrasyon gereklidir. Bunun için bir anlaşmaları da var. Bu zaman isteyen bir süreç, aceleye gerek yok" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın ise acelesi olduğunu ifade eden Murat Yetkin, İmralı Süreci'nin gecikmesi ile sinirlerin gerildiğini ifade etti. Barrack’ın bu sözlerinden kısa süre sonra, Londra merkezli Syria in Transition dergisi, Suriye Savunma Bakanı Muhraf Ebu Kasra’ya atfen SDG’nin taleplerini kabul ettiği yolunda bir haber yayınladı.

YPG SİLAHLARI BIRAKMAK BİR YANA...

O habere göre Türkiye sınırlarını YPG koruyacak. Derginin haberinde Suriye Savunma Bakanı'nın SDG'ye son bir teklif yaptığı yer aldı. Yetkin'in ifade ettiklerine göre bu son mektup YPG'ye silah bıraktırmak bir yana, örgütün elindeki silahlar ile Türkiye sınırlarında görevlendirileceği garanti altına alınıyor.

ANKARA HER ŞEYE RAĞMEN BARRACK'TAN MEMNUN! İŞTE NEDENİ

Türkiye'nin son dönemde F-35 ve S-400'ler nedeni ile ABD ile ilişkilerinde bir ilerleme olmadığı söylenenler arasında. S-400'ler nedeni ile Türkiye'nin F-35 programına dönüşünün mümkün gözükmemesine rağmen Ankara'nın Barrack'tan memnun olduğu ortaya çıktı.

Bir devlet görevlisi Ankara'nın Barrack'tan memnun olma nedeninin bir telefon ile Trump'a ulaşma ve hemen yanıt alabilme olarak açıkladı: