Park halindeki TIR'a çarptı: Aracını bırakıp olay yerini terk etti
Kaza, Emirgan Mahallesi Baltalimanı Çayır Caddesi’nde meydana geldi.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BSM 508 plakalı hafif ticari araç, park halindeki 35 PPJ 69 plakalı dorseye sahip TIR’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçta hasar oluştu.
Sürücü, kazanın ardından aracını bırakıp yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.
Jiletle çevredekilere saldırdı: Tabancayla vurularak öldürüldü
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan olmadığı tespit edildi.
YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Kazaya karışan araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı ve cadde üzerinde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)