Jiletle çevredekilere saldırdı: Tabancayla vurularak öldürüldü

Olay, saat 22.00 sıralarında İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi Derince Caddesi’nde meydana geldi.

Elinde jiletle kendine zarar veren Özgür Şahin (46), çevresindekilere rahatsızlık verince bölgede bulunan 3 kişiyle arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında tabancayla vurulan Şahin, kanlar içinde yere yığıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Şahin, İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olay yerinde bulunan bir araç güvenlik şeridiyle çevrilerek incelemeye alındı.