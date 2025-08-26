Pala ve tabancayla fotoğraflar paylaşmıştı: Çocuğun evinden cephane çıktı
Sosyal medya hesabından pala ve tabanca paylaşan 16 yaşındaki E.Y. polis ekiplerince yakalandı. Çocuğun ikamet ettiği yapılan adreste pala ve tabancanın yanı sıra 9 adet de fişek ele geçirildi.
Sosyal medya üzerinden pala ve tabanca paylaşımları tespit edilen 16 yaşındaki çocuk başlatılan çalışma sonucunda yakalandı.
16 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN PALA VE TABANCALI PAYLAŞIM
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürülüğü ekipleri, sosyal medya hesabından pala ve tabancalı fotoğraflar paylaşan çocuğu yakalamak üzerine çalışma başlattı.
EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI
Kimliği tespit edilen 16 yaşındaki E.Y.'nin adresine operasyon düzenlendi. Çalışma sonucunda operasyon düzenlenen evde pala, tabanca, bıçak ve 9 adet fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Y. hakkında ‘6136 SKM’ suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak:DHA