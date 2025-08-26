Pala ve tabancayla fotoğraflar paylaşmıştı: Çocuğun evinden cephane çıktı

Sosyal medya hesabından pala ve tabanca paylaşan 16 yaşındaki E.Y. polis ekiplerince yakalandı. Çocuğun ikamet ettiği yapılan adreste pala ve tabancanın yanı sıra 9 adet de fişek ele geçirildi.