Özgür Özel'in büyük sürprizi ne olacak? Fatih Altaylı şifreleri çözmeye çalıştı!

CHP Lideri Özgür Özel’in yurt genelinde başlattığı mitingler ve bundan sonra atacağı adımlar merak konusu oldu. Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı, Youtube kanalında aktardığı Silivri notlarında Özel’in yakın zamanda büyük bir sürpriz hazırlığında olduğunu öne sürdü.

"MİTİNGLER COŞKULU AMA ÇÖZÜM BEKLENİYOR"

Altaylı, dün Silivri'de çeşitli ziyaretlerde Özel’e "Mitingler iyi ve heyecan verici ama vatandaş çözüm önerileri istiyor. İktidara çatmak miting kitlesini coşturuyor ama sessiz bir çoğunluk CHP’nin sorunları nasıl çözeceğini öğrenmek istiyor" eleştirisini iletti.

"KISA BİR SÜRE BEKLESİNLER"

Altaylı'nın ilettiği mesaja yanıt veren Özel, halkın kısa bir süre daha beklemesini, ardından en ince detaya kadar çözüm önerilerine halkın beğenisine sunacaklarını söyledi.

"Kısa bir süre beklesinler. Sonra en detaya kadar çözüm önerilerimizi, formüllerimizi halkın onayına, beğenisine sunacağız."

EYLÜL AYINDA YENİ PARTİ PROGRAMI

Altaylı’nın aktardığına notlara göre CHP, Eylül ayı ortasında yeni parti programını kamuoyuna duyuracak. Özel'in açıklanacak programda özellikle ekonomi ve çalışma hayatına dair kapsamlı çözüm önerilerini aktarması bekleniyor.

SONRASINDA SÜRPRİZ PLAN

Altaylı, Eylül ayında açıklanması beklenen programın ardından Özel'in sürpriz bir planı olduğunu düşündüğünü aktardı. Silivri notlarından ilgili kısım şu şekilde: