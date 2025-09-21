Özgür Özel'den yeni açıklama: Safları sıklaştıracağız!

CHP, Ankara’daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde "Darbeye, kayyıma hayır” sloganıyla 22'nci Olağanüstü Kurultayı’nı düzenledi. Genel başkanlık seçiminde tek aday olan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, kullanılan 917 oyun geçerli 835’inin tamamını alarak yeniden CHP Genel Başkanı seçildi.

Sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımlayan Özgür Özel, "Hep birlikte; korkmadan, vazgeçmeden, yorulmadan çalışacağız. Birbirimize ve milletimize sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Özel'in paylaşımı bu şekilde:

Değerli yol arkadaşlarım, örgütümüzün vefakâr ve cefakâr neferleri;

Bugün gerçekleştirdiğimiz 22. Olağanüstü Kurultayımızda tüm saldırılara karşı iradesini bir kez daha ortaya koyan örgütümüze, delegelerimize yürekten teşekkür ediyorum.

Bu teveccüh, demokrasiye, adalete, eşit yurttaşlığa, millet merkezli siyasete duyulan inancın tescilidir.

Kurultayımız, zaman ayarlı davalarla partimizi dizayn etme girişimlerine karşı, “sandığın ve millet iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur” diyenlerin buluştuğu büyük bir dayanışma fotoğrafı olmuştur.

Cumhuriyet Halk Partisi saldırılar karşısında bir bütündür, ayaktadır. Bugün verdiğiniz güç, yarın kurulacak adaletli ve demokratik düzenin emanetidir.

Safları sıklaştıracağız!

Hep birlikte; korkmadan, vazgeçmeden, yorulmadan çalışacağız. Birbirimize ve milletimize sahip çıkacağız.

Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmak, Cumhuriyet’e sahip çıkmaktır!