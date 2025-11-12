Özgür Özel'den şehitlerimiz için taziye mesajı

Özgür Özel'den şehitlerimiz için taziye mesajı
Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerimiz için taziye mesajı yayımladı.

Dün, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait bir C-130 tipi askeri kargo uçağı Azerbaycan'dan havalandıktan sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), içerisinde 20 personelin bulunduğu uçağın enkazına Gürcistan arama kurtarma ekipleri tarafından ulaşıldığını duyurdu. Sabah saatlerinde enkazda başlatılan incelemelerin ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uçaktaki 20 askerin de şehit olduğunu açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şehit olan askerlerin kimlik ve fotoğraflarına yer verildi.

Kazada şehit olan askerlerimizin isimleri şu şekilde:

  • Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
  • Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
  • Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz
  • Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan
  • Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca
  • Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan
  • Hava Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut
  • Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu
  • Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın
  • Hava Kıdemli Başçavuş Ümit İnce
  • Hava Başçavuş Ramazan Yağız
  • Hava Uzman Çavuş Cem Dolapçı
  • Hava Başçavuş Akın Karakuş
  • Hava Başçavuş Burak Özcan

g5igisuxyaebq0z.jpg

g5igisvwoaarwn5.jpg

g5igisvwqaaxaxz.jpg

g5igissxuaatznn.jpg

ÖZGÜR ÖZEL: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, acı haberin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan’dan kalkıp Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında 20 kahraman askerimizin şehit olduğu haberi yüreklerimizi yaktı.

Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyorum.

Ruhları şad, mekânları cennet olsun.
Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Türkiye
20 askerimiz şehit olmuştu: Gürcistan'da düşen askeri uçağın enkazından ilk görüntüler geldi
20 askerimiz şehit olmuştu: Gürcistan'da düşen askeri uçağın enkazından ilk görüntüler geldi
Şişli’de taksi şoförüyle yolcu arasında adres tartışması
Şişli’de taksi şoförüyle yolcu arasında adres tartışması
Baba olmaya hazırlanıyordu: Binbaşı Uslu bebeğini göremeden şehit oldu!
Baba olmaya hazırlanıyordu: Binbaşı Uslu bebeğini göremeden şehit oldu!