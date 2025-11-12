Özgür Özel'den şehitlerimiz için taziye mesajı

Dün, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait bir C-130 tipi askeri kargo uçağı Azerbaycan'dan havalandıktan sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), içerisinde 20 personelin bulunduğu uçağın enkazına Gürcistan arama kurtarma ekipleri tarafından ulaşıldığını duyurdu. Sabah saatlerinde enkazda başlatılan incelemelerin ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uçaktaki 20 askerin de şehit olduğunu açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şehit olan askerlerin kimlik ve fotoğraflarına yer verildi.

Kazada şehit olan askerlerimizin isimleri şu şekilde:

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz

Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan

Hava Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın

Hava Kıdemli Başçavuş Ümit İnce

Hava Başçavuş Ramazan Yağız

Hava Uzman Çavuş Cem Dolapçı

Hava Başçavuş Akın Karakuş

Hava Başçavuş Burak Özcan

ÖZGÜR ÖZEL: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, acı haberin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan’dan kalkıp Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında 20 kahraman askerimizin şehit olduğu haberi yüreklerimizi yaktı.

Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyorum.

Ruhları şad, mekânları cennet olsun.

Milletimizin başı sağ olsun."