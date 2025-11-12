Özgür Özel'den şehitlerimiz için taziye mesajı
Dün, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait bir C-130 tipi askeri kargo uçağı Azerbaycan'dan havalandıktan sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), içerisinde 20 personelin bulunduğu uçağın enkazına Gürcistan arama kurtarma ekipleri tarafından ulaşıldığını duyurdu. Sabah saatlerinde enkazda başlatılan incelemelerin ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uçaktaki 20 askerin de şehit olduğunu açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şehit olan askerlerin kimlik ve fotoğraflarına yer verildi.
Kazada şehit olan askerlerimizin isimleri şu şekilde:
- Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
- Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
- Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz
- Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan
- Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
- Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca
- Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok
- Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan
- Hava Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği
- Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut
- Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu
- Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın
- Hava Kıdemli Başçavuş Ümit İnce
- Hava Başçavuş Ramazan Yağız
- Hava Uzman Çavuş Cem Dolapçı
- Hava Başçavuş Akın Karakuş
- Hava Başçavuş Burak Özcan
ÖZGÜR ÖZEL: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, acı haberin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Azerbaycan’dan kalkıp Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında 20 kahraman askerimizin şehit olduğu haberi yüreklerimizi yaktı.
Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyorum.
Ruhları şad, mekânları cennet olsun.
Milletimizin başı sağ olsun."