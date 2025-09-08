Özgür Özel'den İzmir'de şehit olan iki polis için taziye mesajı

Yayınlanma:
İzmir’de polis karakoluna düzenlenen saldırıda 2 polis memuru şehit olurken, 1 polis memuru da ağır yaralandı. CHP Lideri Özgür Özel sosyal medya hesabından taziye dileğinde bulundu.

İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine gelen kimliği belirsiz bir kişi uzun namlulu silahla ateş açtı. Saldırıda, şehit ve yaralıların olduğu bildirildi.

Olay, sabah saatlerinde Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi'ndeki Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'nde meydana geldi.

İddiaya göre, merkeze gelen kimliği belirsiz kişi, uzun namlulu silahla ateş açtı. İhbar üzerine merkeze sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda, şehit ve yaralıların olduğu bildirildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

ÖZGÜR ÖZEL: BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

Konuya ilişkin Sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden paylaşım yapan Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

İzmir'in Balçova ilçesinde, Salih İşgören Polis Merkezi'ne yapılan saldırıda şehit olan iki kahraman polisimize Allah’tan rahmet, yaralı polisimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun.

Kaynak:DHA

