Özgür Özel'den hem Babacan'ın hem de Davutoğlu'nun yaptığı flaş çıkışlara yanıt geldi

2023 yılında yapılan genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Altılı Masa beraberliğinde seçimlere giren DEVA ve Gelecek Partilerinin liderleri Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, son günlerde dikkat çeken CHP çıkışları ile gündemde.

ALİ BABACAN: CHP'YLE BİLE OTURMUŞUZ...

Ali Babacan, Akit TV'de katıldığı programda AKP ile ittifak yapma ihtimaline CHP'yi 'bile' diyerek tanımladı ve "Şimdi CHP'yle bile oturmuşuz, biz çalışmışız. Her şeyi yapmışız. Tabii ki kategorik bir şeyimiz olmaz ama şu yanlış anlaşılmasın yani ben bugün itibariyle, bugün itibariyle, yani Tayyip Bey'de de AK Parti'nin yönetim kadrosunda da bir değişim iradesi görmüyorum" ifadelerini kullandı.

AHMET DAVUTOĞLU: TEREDDÜT ETMEM

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu dün sabah NOW TV'de İlker Karagöz'ün konuğu oldu. Davutoğlu'na "Cumhurbaşkanı Yardımcılığı göreve gelirse yanıtınız ne olur?" sorusu soruldu. Davutoğlu bu soruya verdiği yanıtta, "Devleti tanıyorum, biliyorum. Bırakmış olduğum 2016 ile herkes şu zamanı kıyaslasın. Görev tanımına bakarım. Hukuk, ekonomi, siyaset bütün bunları reform etmek lazım. Bana denirse ki, 'Devlet darda, ülke ekonomisi iflas noktasında, gelin şu devleti restore edelim.' Hiç tereddüt etmem" ifadelerini kullandı.

"ALİ BABACAN ÇATIR ÇATIR DA MUHALEFETİNİ YAPTI YANİ"

CHP Lideri Özel T24'ten Murat Sabuncu'ya konuştu. İki liderin yaptığı açıklamalar da sorulan sorular arasında yer aldı. Ali Babacan'ın kullandığı "CHP'yle bile" ifadesine yanıt veren Özel, muhafazakar seçmenin CHP ile bir dönem travma yaşadığını ancak bunun artık değiştiğini, Babacan'ın da bundan yola çıkarak bu ifadeyi kulanmış olabileceğini söyledi.

Özel aynı programda Babacan için, "Ama çatır çatır da muhalefet yaptı yani. Onu da not etmem lazım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de; Cumhuriyet Halk Partisi’nin hem muhafazakâr seçmende hem de merkez sağ seçmende, geçmişten gelen süreçler ve son dönemki kutuplaşma ikliminde, CHP'ye oy vermenin güçlükleri bir yana, onlar büyük oranda aşıldı ama, CHP'yle birlikte olmanın güçlüklerini sağ siyasetçiler bolca tarif ediyorlar. Bu da öyle bir tarif. Geçmişte de bazı liderler kendi ailelerinin dahi CHP'ye oy vermekte zorlandığını söylüyorlardı. Yalnız o konu hem anketlere baktığımızda hem 31 Mart seçim sonuçlarına baktığımızda, insanların artık Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy verme noktasında o eski travmaları, kendilerince tarif edilen travmaları atlattıklarını gösteriyor. Biz de o yüzden bu çağrılarda bulunuyoruz. Sayın Babacan da hani o dönemde, yani CHP'yle bir araya gelme, bir masaya oturma, bir listede buluşma, aynı adayı desteklemek üzere CHP'yle bile buluştuk, aynı partide siyaset yaptıklarımızla da buluşabiliriz diye söylüyor. Akit TV'deki söyleşide bu kısmı ön plana çıktı.

Haber değeri de var gerçekten yani bu cümlelerin ama Akit TV'de Sayın Babacan'ın çok ciddi bir muhalefet söylemi de oldu. Eleştirel ve itiraz söylemi var. Onu da görmezden gelmeyelim. ‘Bugünkü AK Parti ile kategorik olarak ben AK Partiyle birlikte olmam diyemem, CHP'yle de birlikte oldum, AK Parti benim eski partim’ diyor. Ama çatır çatır da muhalefet yaptı yani. Onu da not etmem lazım.

"BEN MUHALEFETİN ABİSİYİM DEĞİL"

Özel, Ahmet Davutoğlu'nun sözlerini de yorumladı. CHP'yi, "Ben muhalefetin abisiyim, patronuyum değil, ben muhalefetin demokrasi tarafında olan güçlü bileşenlerinden bir tanesiyim" diye konumladığını ifade eden Özel, Davutoğlu'nun sözlerini de Babacan'ın sözlerine benzer şekilde okuduğunu kaydetti.