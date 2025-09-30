Özgür Özel'den çağrı: "Bize millet yeter"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mart operasyonlarından sonra başlayan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 58'incisine yurttaşları davet etti.
Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingi Sivas'ta: On binler meydanda
Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla yarın (1 Ekim) Küçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanı’nda saat 20:30'da gerçekleştirilecek mitinge çağrı yaptı.
Paylaşımında "Bize millet yeter" diyen Özel, "Bizim güvencemiz ne savcıdır ne hakim; bizim güvencemiz millettir, meydanlardır" ifadelerini kullandı.
Özgür Özel'in paylaşımının tam metni şöyle:
"Bize millet yeter! Bizim güvencemiz ne savcıdır ne hakim; bizim güvencemiz millettir, meydanlardır! Yarın akşam 20.30’da Küçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanı’nda irademize, demokrasiye sahip çıkmak için buluşuyoruz."