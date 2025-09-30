Özgür Özel'den çağrı: "Bize millet yeter"

Özgür Özel'den çağrı: "Bize millet yeter"
Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla Küçükçekmece yapılacak mitinge çağrı yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mart operasyonlarından sonra başlayan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 58'incisine yurttaşları davet etti.

Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingi Sivas'ta: On binler meydandaMillet İradesine Sahip Çıkıyor mitingi Sivas'ta: On binler meydanda

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla yarın (1 Ekim) Küçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanı’nda saat 20:30'da gerçekleştirilecek mitinge çağrı yaptı.

Paylaşımında "Bize millet yeter" diyen Özel, "Bizim güvencemiz ne savcıdır ne hakim; bizim güvencemiz millettir, meydanlardır" ifadelerini kullandı.

zgur-ozel.png

Özgür Özel'in paylaşımının tam metni şöyle:

"Bize millet yeter! Bizim güvencemiz ne savcıdır ne hakim; bizim güvencemiz millettir, meydanlardır! Yarın akşam 20.30’da Küçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanı’nda irademize, demokrasiye sahip çıkmak için buluşuyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

