Özgür Özel'den çağrı: "Bize millet yeter"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mart operasyonlarından sonra başlayan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 58'incisine yurttaşları davet etti.

Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingi Sivas'ta: On binler meydanda

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla yarın (1 Ekim) Küçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanı’nda saat 20:30'da gerçekleştirilecek mitinge çağrı yaptı.

Paylaşımında "Bize millet yeter" diyen Özel, "Bizim güvencemiz ne savcıdır ne hakim; bizim güvencemiz millettir, meydanlardır" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in paylaşımının tam metni şöyle:

"Bize millet yeter! Bizim güvencemiz ne savcıdır ne hakim; bizim güvencemiz millettir, meydanlardır! Yarın akşam 20.30’da Küçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanı’nda irademize, demokrasiye sahip çıkmak için buluşuyoruz."