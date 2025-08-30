Özgür Özel tüm partilerin görüp konuşmadığı anketi ortaya çıkardı: Kurultay'ın etkisini açıkladı

CHP lideri Özgür Özel'in İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması üzerine başlattığı ve 5 aylık periyotta 50 kez düzenlediği miting maratonunda en dikkat çeken konulardan birisi de açıkladığı anket sonuçları olmuştu.

İktidarın uzun süre sessiz kaldığı, CHP'nin birinci parti çıktığı anketlere, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılık vermiş partisinin hala birinci olduğunu söylemişti. Özgür Özel, AKP'nin de kulak verdiği anketlerde de dahil olmak üzere elindeki tüm verilerin sonuçlarını açıkladı.

ÖZGÜR ÖZEL TÜM PARTİLERİN GÖRÜP KONUŞMADIĞI ANKETİ ORTAYA ÇIKARDI

DW Türkçe'den Kıvanç El'in sorularını yanıtlayan Özgür Özel, toplam 17 aylık sürede 4 kez ikinci 13 kez ise birinci parti olduklarını söyledi. Bütün partilerin abone olduğu en yeni anketin sonuçlarını da veren Özel, CHP'in yükseliş AKP'nin ise düşüş sürecinin devam ettiğini söyledi.

Özel'in sadece Tüzük Kurultay'ı aylarında gerileme yaşadıklarını ifade ettiği gündemi sarsacak anket açıklaması şu şekilde:

"Evet. Daha çok yeni gelen anket var, bugün geldi. Güvenilir bir anket. Bütün partiler buna abone. (Anketi göstererek) Yüzde 34,7 CHP, yüzde 32,8 AKP. CHP'nin son bir ayda 0.3 oy artırıp AKP’nin 0.4 düştüğünü gösteriyor. Çok uzun süredir CHP birinci parti.

Şunu da söyleyeyim; bu anket CHP açısından en kötümser anketlerden birisi.

AK Partililerin raporlarını kıymetli buldukları dahil dokuz firmadan anket alıyoruz. Yerel seçimlerden sonra 17 ay geçti. 17 ayda sadece dört ay ikinci parti olduk 13 ay birinci parti olduk. Mart'tan bu yana hep birinciyiz."

KURULTAY'IN ETKİSİNİ AÇIKLADI

"İstanbul ya da genel merkez kurultayı ile ilgili tartışma açan her şey iktidar planının parçası. Bu yüzden mutlak butlan değil, CHP örgütüne mutlak sabır ve sükûnet tavsiye ediyorum. Bu konuyu konuşmamızı istiyorlar. İlk gün duyunca sonuç odaklı dava olmaz demiştim.

47 yıl sonra birinci parti olmuş, yerel seçimlerde yüzde 65 belediye yönetme yetkisi almış partiye kimse kayyuma cesaret edemez. Bu sonuç odaklı değil süreç odaklı dava. Tartıştırıp, yıpratma davasıdır.

CHP"liler bu tartışmaya başladığı anda anketlerde hafif düşüş ve umutsuzluk oluyor. Partimiz yarım asırdır en başarılı en motive günlerini yaşıyor. Bunun sönümlendirilmesi ancak iç tartışma ile olur. Ben bu konuya girmiyorum, kimsenin de girmesini tavsiye etmiyorum...

...CHP'nin parti içi tartışmalarla meşgul edildiğimiz bir de Tüzük Kurultayı oldu ve kurultay aylarında geriledik. CHP içe dönük konuşulunca geriye düştüğü oldu. Kötümser anketlerde 2-3 puan iyimser anketlerde 6-7 puan önde olduğumuz görünüyor."