Özgür Özel komisyon ve Öcalan sorusuna açık açık yanıt verdi: Keşke onlar da olsaydı

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesi ile sonuçlanan 6'lı masa sürecinin etkileri, belediye başkanlarına tutuklamalar, kurultay davası, mutlak butlan tartışmaları, cezaevi ziyaretleri, uluslararası oturumlar ve 5 ayda yaptığı 50 mitingle yoğun bir başkanlık dönemi geçiren CHP lideri Özgür Özel, partisinin genel başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana yüksek tempoda seyreden görev sürecini detayları ile anlattı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a çağrısı ile başlayan İmralı sürecinde komisyon çalışmalarını da değerlendiren Özel, bir kesim tarafından eleştirilen komisyonda yer alma kararının nedenini samimiyetle açıkladı.

ÖZGÜR ÖZEL KOMİSYON VE ÖCALAN SORUSUNA AÇIK AÇIK YANIT VERDİ

DEM Parti'nin 'komisyon Öcalan ile görüşün' teklifini reddeden Özel, hem komisyonda olma nedenlerini hem de reddetme nedenini tekrar yanıtladı.

Komisyonda olma nedenlerinin hataya itiraz ve doğru yolu buldurmak olduğunu ifade eden Özel, Güney Öztürk'ün "Öcalan'ın, TBMM'deki komisyona çağırılıp dinlenmesi talep ediliyor..." sorusuna şu yanıtı verdi:

"O konu, bence şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu süreçte girmemesi gereken bir tartışma. Çünkü biz zaten partiler ne düşünüyor, partiler ne yapacak, o onu mu diyecek, bu bunu mu diyecek meselesini doğru bulmuyoruz. Geçen sefer süreci AK Parti götürdü, baltayı taşa vurdu. Bu sefer Devlet Bahçeli başlattı ama bunun toplumsallaşması lazım. Bunun da yolu komisyon."

"KEŞKE ONLAR DA OLSAYDI"

Komisyonun toplumsallaşması gerektiğini ve görevini vurgulayan Özel, İYİ Parti'nin de orada olmasını istediğini "keşke" diyerek vurguladı.

Özel sözlerine şöyle devam etti:

"İYİ Parti yok komisyonda. Keşke olsaydı. Komisyona girmek demek AK Parti ve MHP ne diyorsa onu yapmak demek değil. Bazen itiraz etmek, bazen doğruyu önermek, bazen doğruya davet etmek, bazen ortak doğru da birleşmek demek. Biz komisyonu bu sebepten kurduk. Bu tür bütün tartışmalar komisyonun konusudur. Bu, siyasi partilerin konusu değildir."

Erken seçim tartışmaları, Erdoğan'ın yeniden adaylığı ve gelen anket sonuçları ve yeni Anayasa tartışmaları siyasetin gündemini sıcak tutarken iktidarın yeni hamlesinin ne olacağı da sorulan Özel, şunları söyledi:

"AKP'den önümüzdeki dönemde ne tür hamleler bekliyorsunuz?"

"AKP diye bir kurumsal kimlik kalmadı. Kişiye odaklı bir şahsın, bir zümrenin çıkarlarını savunan yapıya parti denmez. AKP'den bir şey beklemiyorum çünkü AKP siyaset üretmiyor artık. AKP kendini siyasetin dışına attı. Erdoğan'dan ne bekliyorsunuz, derseniz iktidarda kalabilmek için yapması gereken veya yapmaması gereken her şeyi yapmasını bekliyorum."