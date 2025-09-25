Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesinde ne konuştuğunu açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü kurultayına yönelik açılan ve kamuoyunda "kayyım" tartışmalarına neden olan dava sürecinde, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessiz kalması merak konusu olmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Evrensel gazetesinden Dilan Temiz'e verdiği röportajda bu konudaki sessizliğini bozarak, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin içeriğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"O DAVAYLA İLGİLİ BİR ŞEY GÖRÜŞMEDİM"

Özel, 24 Ekim'e ertelenen kurultay davası ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu ile herhangi bir görüşmesi olmadığını net bir dille ifade etti. "Yok, o davayla ilgili bir şey görüşmedim" diyen Özel, bu konudaki tavrını, "Partinin önceki genel başkanına, kendisi takdir etmedikten sonra benim bu konuda gidip, görüşüp bir şey söylemem doğru değil. Kendisi en doğrusunu takdir eder zaten" sözleriyle açıkladı.

"ARAMIZDA SON DERECE SAYGILI, DÜZEYLİ BİR GÖRÜŞME "

Kılıçdaroğlu ile en son 21'inde düzenlenen olağanüstü kongre öncesinde görüştüğünü belirten Özel, telefon görüşmesinin amacının davet olduğunu söyledi. Özel, "Sayın Kılıçdaroğlu ile 21'inde yaptığımız olağanüstü kongreye davet etmek için görüşmüştüm. Orada da özel birtakım ve haklı gerekçelerini de ifade ederek, gelemeyeceğini söylemişti" dedi. Özel, görüşmenin atmosferine ilişkin ise "Yine aramızda son derece saygılı, düzeyli bir görüşme geçti" bilgisini verdi.

"PARTİDE BİR BÜTÜNLEŞME VAR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, röportajın devamında partide bir bölünme olduğu iddialarını da reddederek, "Partide bir yarılma, bir kırılma yok; partide bir bütünleşme var. Bütün parti bir tarafta, saray yargısı da buna karşı hamleler yapıyor. Sonuç alamazlar bundan. Biz genel başkanımızla da en iyi şekilde bundan sonraki süreci götürürüz" ifadelerini kullandı.

ÖZEL, BİR GÜN ÖNCE ESKİ GENEL BAŞKANLARI ARAMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel,21 Eylül'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul öncesi önceki genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.